Türk koca, eşini önce bıçakladı sonra ezdi

Almanya'da 26 yaşındaki bir Türk, kıskançlık yüzünden 18 yaşındaki eşini bıçakladıktan sonra otomobiliyle ezerek öldürdü.
Almanya’nın
Gütersloh kenti polisi, kentin yakınındaki Harsewinkel kasabasında
yaşanan olayda, adını açıklamadığı Türk’ün, gece yarısından kısa bir
süre sonra otomobilinde tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır şekilde
yaraladığını bildirdi.
Söz konusu kişinin daha sonra ağır yaralı eşini
otomobilinin dışına ittiğini ve aracıyla ezerek öldürdüğünü ifade eden polis, kıskanç kocanın olaydan sonra polise giderek teslim
olduğunu kaydetti. Bielefeld Savcılığı’nın tutuklama kararıyla
gözaltına alınan Türk kocanın, en kısa zamanda mahkemeye
çıkartılacağı belirtildi.