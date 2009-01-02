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Yaşam

Türk koca, eşini önce bıçakladı sonra ezdi

Almanya'da 26 yaşındaki bir Türk, kıskançlık yüzünden 18 yaşındaki eşini bıçakladıktan sonra otomobiliyle ezerek öldürdü.

02 Ocak 2009 02:00

Almanya'da 26 yaşındaki bir Türk, kıskançlık yüzünden 18 yaşındaki eşini bıçakladıktan sonra otomobiliyle ezerek öldürdü.

 Almanya’nın Gütersloh kenti polisi, kentin yakınındaki Harsewinkel kasabasında yaşanan olayda, adını açıklamadığı Türk’ün, gece yarısından kısa bir süre sonra otomobilinde tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır  şekilde yaraladığını bildirdi.
 Söz konusu kişinin daha sonra ağır yaralı eşini otomobilinin dışına ittiğini ve aracıyla ezerek öldürdüğünü ifade eden polis, kıskanç kocanın olaydan sonra polise giderek teslim olduğunu kaydetti. Bielefeld Savcılığı’nın tutuklama kararıyla gözaltına alınan Türk kocanın, en kısa zamanda mahkemeye çıkartılacağı belirtildi.

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