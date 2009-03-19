'Türk kızları çok ukala'

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Adriana Lima ile Türk kızlarını karşılaştırdı...



Galatasaray'ın gözde futbolcularından Arda Turan, geçtiğimiz günlerde reklam filmi çekimi için Türkiye'ye gelen top model Adriana Lima ile Türk kızlarını karşılaştırdı.Sabah gazetesinin haberine göre Turan, Adriana'nın çok sempatik olduğunu ancak Türkiyede ondan daha güzel kızlar olduğunu söyledi.



'Adriana abartılacak kadar güzel bir kız değil '



Turan, 'Adriana Lima öyle abartılacak kadar güzel bir kız değil, normal bir kız. Türkiye'de ondan daha güzel kızlar var. Onun Türk kızlarından en büyük farkı, sempatikliği. Bizimkiler çok ukala ve çok burnu büyük.' dedi.

