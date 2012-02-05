Türk kızına ABD'de VIP nikâh





T24- Columbia Üniversitesi öğrencisi Maya Ondalıkoğlu gönlünü ‘James Bond’ lakaplı öğretmeni Prof. Philip Bobbitt’e kaptırdı. Evlenmek için sabırsızlanan çift, Türkiye’den gelmesi gereken nüfus kaydını beklemeden ülkenin ünlü yargıcının kıydığı nikâhla hayatlarını birleştirdi.









Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’da liseyi bitirdikten sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve yakındoğu dilleri üzerine lisans eğitimi alan Maya Ondalıkoğlu, 2008 yılında bu okulu birincilikle bitirdi. Okulun mezuniyet töreninde öğrencileri temsilen bir konuşma yapma hakkı kazanan Maya Ondalıkoğlu, tam 7 lisanı rahatlıkla konuşabiliyor.





Kitapları Obama’nın elinden düşmüyor





Karizmasıyla James Bond lakabı alan hukuk profesörü Philip Bobbitt’in dünyanın en değerli okulları Princeton, Yale ve Oxford’dan hukuk diplomaları var. Columbia Üniversitesi’nde anayasa hukuku ve modern tarih dersleri veriyor; ABD başkanları Jimmy Carter, George Bush ve Bill Clinton yönetimlerinde de yer alan Bobbitt’in yazdığı kitaplar, Başkan Barack Obama ve başkan adayı Mitt Romney’nin elinden düşmüyor.





Maya’nın kendisinin sadece 2 hafta için öğrencisi olduğunu ve geçtiğimiz eylül ayında tanıştıklarını anlatan Bobbitt, “Bir insanı tanımanın en iyi yolu, onu hiçbir yere kaçamayacağı bir otomobilin içine koyup uzun yola çıkarmaktır” diyor. Washington’daki “National Defense Üniversitesi”ndeki bir konferansa konuşmacı olarak giderken yanına Maya’yı da aldığını ifade eden tecrübeli profesörün öğrenci- öğretmen ilişkisi 4 saatlik yol boyunca duygusal yakınlığa dönüşmüş.





Washington’da çok özel nikâh

Birbirlerine aşık olduklarını anladıktan sonra derhal evlenmeye karar veren çift, New York eyalet yasaları gereği Maya’nın Türkiye’den alması gereken Nüfus Cüzdanı Örneği’nin çıkmasının zaman alması nedeniyle kuralların daha gevşek olduğu Washington D.C.’de evlendi.







Yılbaşı öncesinde ABD’nin Anayasa Mahkemesi yargıçlarından Elena Kagan’ın kıydığı nikâhla evlenen çift, İngiltere’de iki haftalık bir balayı yaptı.