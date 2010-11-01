-TÜRK KIZILAYININ YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Türk Kızılayının, Taksim'deki patlamada yaralananlara ve yakınlarına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, bugün İstanbul Taksim'de çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, 5'i ağır 32 kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Patlama haberinin alınmasının ardından Afet Operasyon Merkezi (AFOM) ve Marmara Afet Yönetim Merkezi'nin (MAFOM) alarma geçerek müdahale çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, civardaki tüm Kızılay şube başkanlıklarının teyakkuza geçirildiği kaydedildi. Patlamada yaralananların sevk edildiği Taksim İlkyardım ve Şişli Etfal hastanelerine MAFOM'dan birer ikram aracı, birer psikolog ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, doğabilecek kan ihtiyacı dikkate alınarak bölgedeki tüm kan merkezlerinin alarm durumuna geçirildiği ve Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yapılan 15 ünite 0 Rh (-) kan talebinin, Kızılay Çapa Kan Merkezince karşılandığı belirtildi. Her iki hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına dağıtılmak üzere MAFOM tarafından ilk etapta 500 battaniye ve 500 adet su sevk edildiği kaydedilen açıklamada, her iki hastanede faaliyet gösteren seyyar ikram araçlarıyla başta yaralı yakınları olmak üzere hastanede bulunan vatandaşlara sıcak çay, çorba ve su dağıtımının yapıldığı, ayrıca akşam yemeği olarak kumanya dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, dağıtım faaliyetlerine Kızılay İstanbul Müdürlüğüyle Beşiktaş, Şişli ve İstiklal şubelerinin personel ve gönüllülerinin aktif olarak katılım sağladığı, 15 Kızılay çalışanı, 2 ikram aracı, 1 öncü haberleşme aracı ve 1 ekip aracıyla faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı. Dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra Türk Kızılayı psikologları tarafından yaralı yakınlarına psikolojik destek çalışmalarının sürdürüldüğü ve gelişmelerin AFOM ve MAFOM tarafından yakından takip edildiği de bildirildi.