-Türk Kızılayı'ndan Van'a konteyner kent ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Van'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye çadır ve Mevlana Evi gönderen Türk Kızılayı, kalıcı konutlar yapılana kadar depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kent kuruyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bölgeye yönelik geniş çaplı yürüttüğü insani yardım operasyonuna devam eden Kızılay, Hürriyet Gazetesi-Türk Kızılayı Umut Kenti yapım sürecini başlattı. Kızılay, bağışlarla temin edilen 2 bin konteynerin, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Erciş'teki kampüsünde 200 bin metrekarelik alana kurulması için 40 iş makinesiyle 100 işçi çalışıyor. Kış koşullarına dayanıklı, iki oda, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşan 21 metrekareden oluşan prefabrik evler, evsiz kalan vatandaşlara sıcak bir yuva olacak. Kurulacak evlerde 5 kişi barınabilecek. 10 yıl dayanıklı evler, daha sonra Türk Kızılayı tarafından toplanarak başka afetlerde de kullanılabilecek. Yapı malzemesi ve ısı izolasyonu yönünden uluslararası standartlarda üretilen evler, uluslararası standartlara uygun çelik konstrüksiyona sahip. Konteynerlerin diğer özellikleri şöyle: ''Konteynerler modüler ve prefabrike uluslararası standartlara uygun çelik konstrüksiyonlarla üretiliyor. Çatı sistemleri yağmur suyu giderine sahip olarak, standart düşük eğimli çatı olarak tasarlandı. Kapı ve pencereler standartlara uygun olarak yapılıyor. Duvarlar poliüretan izolasyonla kaplanıyor. Taban ve tavanda 5 santimetre kalınlığında cam yünü içeren yapı malzemeleri, zeminde PVC zemin malzemesi kullanılıyor. Konteynerler içerisinde aydınlatma ve elektrik sistemleri için, kablo yolları, gerekli tüm elektrik bağlantıları, elektrik prizleri, spot ve tavandan aydınlatma elemanları mevcut bulunuyor. Enerji tasarrufu parçaları tüm sistemlerde kullanılıyor. İç bağlantı ve donanımları monteli oluyor. İçerisinde; termosifon, duş, duş perdesi, ayna ve havluluk bulunuyor.'' Konteyner evlerden oluşan Hürriyet Mahallesi'nde Umut Kent'te barınma, beslenme ihtiyacının yanı sıra sağlık hizmetleri sunulacak ve afetzedelere günlük yaşamları sürdürebilecekleri sosyal faaliyet alanları da oluşturulacak. Hürriyet Gazetesi ile yürütülen bir kampanyadan alınacak konteynerlerle birlikte toplam 2 bin-2 bin 500 konteyner evin sevkıyatı bir haftada başlayacak, kurulumu ise bir ay içerisinde tamamlanarak depremzedelerin kullanımına sunulacak. Öte yandan, Türk Kızılayı bir yandan bölgedeki çalışmalarına devam ederken Ankara'da bulunan Çadır Üretim Merkezi'nde de Van'a gönderilen çadırların yerlerine yenilerini koymak için üretim sürüyor. Günde ortalama 80 adet Türk Tipi çadır üreten Çadır Üretim Merkezi'nin yıllık üretimi ise toplam 12 bin çadıra ulaşıyor.