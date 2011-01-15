-TÜRK KIZILAYI'NDAN TUNUS'A YARDIM ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Türk Kızılayı, Türk vatandaşlarına ulaştırılmak üzere Tunus'a 1000 kişilik gıda malzemesi göndereceğini bildirdi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimince, Tunus'ta son günlerde güvenliği olumsuz yönde etkileyen gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere THY'ye ait bir uçağın bugün bu ülkeye gönderileceği ifade edildi. Bugün öğlen saatlerinde hareket edecek uçağın, Tunus'tan yaklaşık 300 Türk vatandaşını alarak akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacağı kaydedilen açıklamada, uçakta Türk Kızılayı'nın 1000 kişilik gıda malzemesinin de bulunacağı bildirildi. Bu gıda malzemelerinin Türkiye'ye getirilemeyen Türk vatandaşlarına dağıtılmak üzere Tunus'ta bulunan Türk Büyükelçiliğine teslim edileceği belirtildi.