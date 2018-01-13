Türk Kızılayı'ndan İdlib'te yeni çadır kent

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı, Suriye\'nin Türkiye sınırına yakın İdlib kentindeki Hama sınır bölgesindeki çatışmalardan kaçan sivillerin barınması için yeni bir çadır kent kuruyor.

İdlib-Hama sınır bölgesindeki iddetli çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 65 bin kişinin İdlib’in güvenli bölgelerine doğru olan kaçışı sürerken Türk Kızılayı tarafından yeni çadır kent hazırlığına başladı. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısında bulunan Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı’na yakın Sarmada kasabasının kuzeyinde yer alan Kelbit bölgesinde daha önce AFAD tarafından zemin çalışmaları yapılan arazide kurulumuna başlanan çadırlar binlerce insana ev sahipliği yapacak. Göç ardından bölgedeki kampların kapasitesinin üzerine çıkmasıyla harekete geçen ve ilk etapta 500 çadırdan oluşan kampın kurulumunu planlayan Türk Kızılayı, bölgeye çadırlarını ve uzman ekiplerini sevk etti. AFAD koordinesinde, kamp alanının düzenlemesini yaptıktan sonra çadırların kurulumuna başlandığı ve şu ana kadar 100 çadırın kurulumu gerçekleştirildiği ve kamp alanındaki su kuyusunun işler hale getirildiği, çatışmalardan kaçanların çadırlara yerleştirildiği belirtildi.

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