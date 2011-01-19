-TÜRK KIZILAYI DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Pakistan'da konuşlu bulunan Türk Kızılayı ekiplerinin, 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Belucistan Vilayetine hareket ettiği bildirildi. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Güneybatısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hemen harekete geçildiği belirtildi. Depremin Belucistan Vilayeti'nde, yerin 10 kilometre derinliklerinde meydana geldiği hatırlatılan açıklamada ''Türk Kızılayının 2005 depremi ve geçen yılki sel felaketi nedeniyle Pakistan'da konuşlu bulunan ekipleri hemen deprem bölgesine hareket etti. Ankara'daki Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi'nde kurulan kriz masası ile bölgedeki tüm gelişmelerin dakika dakika takip edileceği ve ihtiyaca göre ilk yardımların havayolu ile bölgeye ulaştırılacağı'' bildirildi.