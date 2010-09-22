-TÜRK KIZILAYI PAKİSTAN'DA ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Türk Kızılayı, Pakistan'da meydana gelen selden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Indus Vadisi'ndeki Dadu'da, yardım malzemelerinin dağıtımına başladı. Türkiye Kızılay Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'da muson yağmurlarının tetiklediği sellerde, ülkenin güneyindeki eyaletlerde önemli ölçüde yıkım meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde, sellerden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Indus Vadisi'ndeki Dadu'da, ihtiyaç tespitinin ardından yardım malzemelerinin dağıtımına başlandı. Kızılay ekipleri, zor şartların üstesinden gelerek tüm araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Su yüksekliğinin üç metre olduğu bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sal kullanan Türk Kızılayı Dadu ekibi, Pakistan Kızılayı temsilcileriyle birlikte ihtiyaç tespit çalışmaları yaparak afetten etkilenen ailelere 600 ton un dağıttı.