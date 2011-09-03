-Türk Kızılayı Mogadişu'yu ''temizleyecek'' NAİROBİ (A.A) - 03.09.2011 - Somali'ye yaptığı insani yardım faaliyetleriyle dünyada adından övgüyle söz ettiren Türk Kızılayı, adeta bir çöp şehri andıran Başkent Mogadişu'nun temizlenmesi için de çalışmalar yürütüyor. Uzun yıllar süren iç savaşla harabeye dönen, alt yapısı olmayan Mogadişu'nun en büyük sorunlarından biri de etrafa yayılmış çöpler. Kuraklıktan ve iç savaştan kaçan binlerce Somalili'nin akın etmesiyle çöp sorunu iyice büyüyen kentte, cadde ve sokaklara yayılan çöpler insan sağlığını tehdit ediyor. Kızılay, Mogadişu'nun yerel yönetiminin de desteğiyle başlattığı ''Çöp Toplama ve Badana Projesi'' ile halka çöp poşeti dağıtacak. ''Çöp toplama ve çöplerini poşete koyma'' konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütecek Kızılay, insanları çöp toplamaya teşvik edecek. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu Delegasyon Başkanı Kemal Pehlivanlı, Başkent Mogadişu'nun yıllardır süren iç savaş ve terör nedeniyle ''hayalet şehri'' andırdığını söyledi. Şehirdeki yapıların hemen hepsinin mermi izleriyle dolu olduğunu belirten Pehlivanlı, yıkık, dökük olan yapılarda insanların yaşamaya çalıştığını kaydetti. Yaşanan kuraklıkla birlikte, zaten çok kötü durumda olan şehre binlerce insanın göç ettiğini anımsatan Pehlivanlı, Türk Kızılayı olarak öncelikle insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdıklarını ve ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlattı. Somali'de sadece yardım faaliyetleri yürütmediklerini, halkı bilinçlendirme ve temizlik konusuna da büyük önem verdiklerini ifade eden Pehlivanlı, bu kapsamda Başkent Mogadişu'nun, her köşeye yayılmış çöplerden temizlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.Çöpleri, kentin dışındaki büyük bir çöp toplama çukurunda toplayacaklarını belirten Pehlivanlı, amaçlarının Somalilileri temizlik konusunda harekete geçirmek olduğunu söyledi. -''Hemşirelik ve tıbbi teknisyenlik okulu''- Türk Kızılayının, Somali'ye hemşirelik ve tıbbı teknisyenlik okulu kazandırmak için de çalıştığını belirten Pehlivanlı, ülkede sağlık sorunlarının ciddi boyutta olduğunu, bu anlamda çok sayıda doktora ve hemşireye gereksinim duyulduğunu kaydetti. Mogadişu'da hemşirelik ve tıbbi teknisyenlik okulunun bulunduğunu, ancak yaşanan iç savaş ve terör nedeniyle bu okulun yeterince kullanılamadığını ifade eden Pehlivanlı, okulun, tam kapasiteyle kullanılabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Salgın hastalıkların önlenmesi konusunda Türk Kızılayı olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Pehlivanlı, ''Somali'de insan kaynağı var. Hemşirelik ve tıbbı teknisyenlik okulundan mezun olan insanlar ülkeleri için çalışacaklar. Bu Somali'nin geleceği için çok önemli'' diye konuştu. Pehlivanlı, 2 bin çadırlık, 12 bin insanın barınabileceği bir çadır kenti yapmaya başladıklarını belirterek, altyapıya büyük önem verdiklerini, kurdukları çadır kentin tüm dünyaya örnek olacağını kaydetti.