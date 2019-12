Türk Kızılayı ‘mobil hastane’ kuruyor

Türk Kızılayı, afet bölgelerine kurduğu çadır hastaneleri birleştirerek, ayaktan tedavi hizmeti verilebilecek “mobil hastanelere” dönüştürüyor.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, afet bölgelerinde kurulan çadır hastanelerin, daha fonksiyonel hale getirilmesi ve daha hızlı taşınabilmesi amacıyla “mobil hastanelere” dönüştürülmesi projesi hazırladıklarını söyledi.



Çadır hastanelerin 3-5 TIR’la birleştirilerek “mobil hastane”ye dönüştürülmesiyle büyük bir hastane oluşturulacağını ifade eden Küçükali, ilk mobil hastanenin deprem olasılığı yüksek olan İstanbul’da kurulmasına karar verdiklerini bildirdi.



Küçükali, konuyu İstanbul Valisi Muammer Güler ile paylaştıklarını ve projenin uygulamaya geçmesi için bir protokol imzaladıklarını kaydetti.



Mobil hastanenin oluşturulabilmesi gerekli hazırlıkların hem Türk Kızılayı hem de İstanbul Valiliğince başlatıldığını dile getiren Küçükali, elde edilecek başarı göz önünde bulundurularak mobil hastane sayısının zaman içinde artırılacağını ifade etti. Küçükali, “Projemizin, 2009’a kadar hayata geçeceğini düşünüyoruz” dedi.



“Olması gereken her şey var”



Tekin Küçükali, mobil hastanede, ihtiyaç duyulan her şeyin olacağını kaydederek, “Bir hastanede ne düşünüyorsanız hepsi içerisinde olacak” dedi.



Hastanenin ayaktan tedavi hizmeti vereceğini vurgulayan Küçükali, “Mobil hastanenin ön önemli özelliği, hastanenin kapasitesinin ve teknik koşullarının istek doğrultusunda artırılabilmesidir. Yatak sayısı, ameliyathane gibi ek üniteler teknik şartlarına uygun olarak hazırlanıp, TIR’lara eklenebilir. Hastaneyi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz” diye konuştu.



Küçükali, mobil hastanelerin Anadolu’nun çeşitli yerlerine götürülerek sağlık taramalarının da yapılacağını belirtti. Mobil hastanenin, afet bölgesine karayollarının durumuna bağlı olarak 2 günde ulaşabildiğini anlatan Küçükali, taşınabilir olması nedeniyle bu hastanelerin istenilen her bölgede kolaylıkla kurulabileceğini ve çadır hastanelerden daha kapsamlı olacağını kaydetti.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Küçükali, bu alanda hizmet verecek TIR’ların Almanya’da üretildiğini, hazırlıkların tamamlanmasının ardından TIR’ların Türkiye’ye geleceğini söyledi. TIR’ların alınabilmesi için İstanbul Valiliğince bazı fonların oluşturulmasını beklediklerini anlatan Küçükali, mobil hastanenin yaklaşık 7-8 milyon dolara mal olacağını bildirdi.



(AA)