-TÜRK KIZILAYI MISIR'DAKİ TÜRKLERE YARDIM GÖNDERECEK İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Türk Kızılayı, Mısır'da tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşları ve Türkiye Büyükelçiliği çalışanları için insani yardım malzemesi gönderecek. Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Mısır'da 6 gündür devam eden olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının da bulunduğu birçok yabancı ülke vatandaşının bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, Kahire'den Türkiye'ye dönmek üzere bekleyen Türk vatandaşları ve Türk Büyükelçiliği çalışanlarının çoğu alışveriş merkezlerinin kapalı olması nedeniyle mağdur duruma düştükleri ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk Kızılayı, Marmara Afet Operasyon Merkezindeki depolardan temin edilen 500 kişilik kumanya, 300 adet konserve ton balığı, 100 adet konserve barbunya, 100 adet konserve yaprak sarması, 516 adet eritme peynir, 392 adet tereyağı, 4 koli çocuk bezi, 300 adet kek, 216 adet meyve suyu, 108 adet meyveli süt, 250 adet büyük ekmek, bin adet içme suyu, 16 adet gıda kolisi, bin adet bisküvi, bin adet plastik çatal-kaşık ve bıçaktan oluşan 1 tonluk insani yardım malzemesi Türk Hava Yollarının gece saatlerinde Kahire'ye hareket edecek olan tarifeli uçağı ile bölgeye gönderilecektir.''