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Yaşam

TÜRK KIZILAY'I, İSRAİL'DEKİ YANGIN BÖLGESİNDE ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 19:12

-TÜRK KIZILAY'I, İSRAİL'DEKİ YANGIN BÖLGESİNDE ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Türk Kızılayı, İsrail'de çıkan orman yangını nedeniyle, ihtiyaç ve durum tespiti yapmak üzere bölgeye uzman personel gönderdi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay'ın, yangın haberinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İsrail'deki muadili olan Magen David Adom kuruluşuna ''yardıma hazırız'' mesajını ilettiği belirtildi. Kızılay'ın Kudüs Koordinasyon Ofisinden uzman personelini ihtiyaç ve durum tespiti yapmak üzere yangın bölgesine gönderdiği ifade edilen açıklamada, Magen David Adom kuruluşuyla koordinasyon içinde Kızılay ekibinin alandaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kızılay ekibinin, Genel Başkan Tekin Küçükali'nin taziye mesajını da Magen David Adom yetkilisine elden teslim ettiği belirtilen açıklamada, ekibin, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı. Türk Hava Kurumuna ait uçakların gün boyunca aktif olarak söndürme çalışmalarını sürdürdüğüne de işaret edilen açıklamada, yangının halen devam ettiği, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte daha da yayıldığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Hayfa kentinde çıkan orman yangınının 40 bin dönüm alanı kül ettiği, yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği, 16 bin kişinin de hükümet tarafından evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildiği de kaydedildi.

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