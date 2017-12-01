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Türk Kızılayı, Gaziantep'te Toplum Merkezi açtı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde 2015 yılında hayata geçirilen Toplum Merkezi Projesi kapsamındaki 1

01 Aralık 2017 20:26

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE\'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde 2015 yılında hayata geçirilen Toplum Merkezi Projesi kapsamındaki 11\'inci merkez, Gaziantep\'te açıldı.
İnönü Caddesi\'ndeki Toplum Merkezi\'nin açılışına, Vali Vekili Uğur Aladağ, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve çok sayıda Suriyeli sığınmacı katıldı.
Açılış töreninde konuşan Alper Küçük, Türk Kızılayı\'nın hizmet alanını daha da genişletmek için Gaziantep\'te olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:
\"Toplum merkezleri adında bir projemiz var. Bu özellikle Suriyeli misafirlerimiz için hizmetlerden sadece bir tanesidir. Toplum merkezi aslında bizim için ensarla muhaciri bir araya getirdiğimiz, uyumu tesis ettiğimiz, birbirleriyle paylaşımlarını artırabilecekleri bir mekân. Bu mekân içerisinde eğitim ve birlikte etkinlik düzenleme var, psikososyal destek var, onların kamuyla olan ilişkilerine destek ve yönlendirme var; yani onların sorunlarını çözmekten eğitime kadar birçok hizmet var. Çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle ayrı çalışıyoruz. Burası bir hizmet merkezidir.\"
Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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