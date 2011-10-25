-Türk Kızılayı deprem bölgesine 17 bin 239 çadır gönderdi ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Türk Kızılayı, Van'daki depremin ardından bölgeye 17 bin 239 çadır, 34 bin 310 battaniye gönderdi. Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından Türk Kızılayının 123 kişilik uzman ekibi bölgeye ulaştı. Yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılayı bölgeye sürekli çadır ve battaniye sevk ediyor. Bölgeye gönderilen çadır sayısı 17 bin 239'a, battaniye sayısı 34 bin 310'a ulaştı. 8 bin 668 çadır da İzmir Adnan Menderes ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından gün içerisinde kalkacak uçaklarla bölgeye ulaştırılacak. 2 bin 500 adet Türk Kızılayı Mevlana Evi'nin de bölgeye ulaştırılması için planlama çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından acil olarak harekete geçen Türk Kızılayının ülke geneline yayılmış lojistik merkezlerinden bölgeye 17 bin 239 çadır, 21 toplu barınma çadırı, 34 bin 310 battaniye, 3 bin 425 katalitik soba, 2 bin 110 adet 12 kiloluk tüp, bin 719 mutfak seti, bin ceset torbası, bin 120 gıda kolisi, 43 bin 972 içme suyu, 15 bin 75 ekmek ve 100 ton gıda malzemesinin büyük bölümü bölgeye ulaştı. Bölgeye 1 adet mobil fırın ve 21 seyyar mutfak gönderildi, Türk Kızılayının Van'daki aşevi de afetzedeler için yemek çıkarıyor. İhtiyaç duyulacak ek malzemenin bölgeye ulaştırılması için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Van'ın Erciş ilçesine ulaşan ilk çadırların da kurulumuna başlandı. Erciş stadyum alanında ve Van-Erciş yolunda iki çadırkent oluşturuldu. Van'a gönderilen çadırlar bölgeye ulaştıkça kurulumuna başlanan çadırkentlere eklenecek. Depremden zarar gören köylere çadır ulaştırılmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çadır dağıtımlarına hızla devam ediyor. Mevsim koşulları da göz önünde bulundurularak bölgeye 4 mevsim kullanıma uygun Türk tipi çadırlar gönderildi. 14 metrekarelik çadırların içerisinde katalitik soba yakılabiliyor, çadırlar dışarının soğuğunu içeriye sokmadığı gibi içerinin ısısını da koruyor. Ayrıca çadırların su geçirmezlik özellikleri de bulunuyor. Depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek üzere Türk Kızılayının uzman psikologları bölgede görevlendirildi. Türk Kızılayının psikologları Van'da yaşanan depremin başlangıcından itibaren alanda özellikle çocukların yaşadıkları travmayı daha kolay atlatabilmelerini sağlayabilmek amacıyla psikososyal destek çalışmaları yürütüyor. Bölgeye yakın olan Türk Kızılayı kan merkezlerinden yaralılar için gerekli kan ürünleri ilgili hastanelere ulaştırılıyor. İlk etapta sağlık kurumlarına Erzurum, İzmir ve Ankara Bölge kan merkezlerinden toplam bin 500 ünite kan gönderildi. Gönderilen kanların içinde negatif kan sıkıntısı bulunmuyor. Türk Kızılayı stoklarında hazır bulunan muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kan da ihtiyaçlar doğrultusunda hazır bekletiliyor. Bölgedeki tüm hastanelerle iletişim haline geçilerek her türlü kan ürünü ihtiyaçlarının karşılanacağı bilgisi verildi. Bölgeye en yakın konumda olan Van ve Erzurum Bölge kan merkezinde hazır bulunan 3 bin ünite kan da ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili hastanelere gönderilecek. Türk Kızılayına tüm operatörlerden 2868'e 5 lira karşılığında boş mesaj atarak, tüm bankalardaki Türk Kızılayı hesabı aracılığıyla, www.kizilay.org.tr adresinden, 168 ücretsiz bağış ve iletişim hattından, 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki aracılığıyla ve tüm Kızılay şubelerinden yardım yapılabilecek.