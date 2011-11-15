-Türk Kızılayı deprem bölgesinde VAN (A.A) - 15.11.2011 - Van'da 138 uzman, 35 gönüllü, 18 sözleşmeli olmak üzere toplam 191 personelle hizmet veren Türk Kızılayı, deprem bölgesine sevk edilen çadır ve Mevlana evlerinde 180 bin 365 kişiye barınma imkanı sağlıyor. Türk Kızılayının 10 Kasım tarihli Van Depremi İnsani Yardım Operasyonu Genel Faaliyet Raporu'nda, bölgede 23 Ekimde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bin 561 artçı deprem olduğu belirtildi. Raporda, afet haberinin alınmasından sonra tüm Türk Kızılayı birimlerinin alarma geçirildiği, Afet Operasyon Merkezi (AFOM), Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölge afet yönetim merkezleri ile Sivas ve Diyarbakır yerel afet yönetim merkezlerinde kriz masaları kurulduğu kaydedildi. Depremin hemen ardından alan değerlendirme ve ihtiyaç tespit çalışmalarında bulunmak üzere bölge afet yönetim merkezlerinden ve şube başkanlıklarından durum tespiti yapmak için öncü ekiplerin alana sevk edildiği belirtilen raporda, alandan alınan bilgilerin afet operasyon merkezinde oluşturulan kriz masasında toplandığı ifade edildi. Türk Kızılayının 138 uzman, 35 gönüllü, 18 sözleşmeli olmak üzere toplam 191 personelle deprem bölgesinde hizmet sunduğu belirtilen raporda, 4 afet öncü araç, 3 ikram aracı, 1 kamyonet, 1 kamyon, 1 tır, 4 pikap, 1 mobil fırın, 2 panelvan, 14 binek, 2 minibüs olmak üzere toplam 33 aracın görevlendirildiği, bölgeye malzeme sevki için 499 tır ve kamyon kullanıldığı, 57 sevkiyatın da havayoluyla gerçekleştirildiği bildirildi. Bölgeye yönelik olarak öncelikle Muş, Elazığ, Erzurum, Adana, İzmir, Manisa, Ağrı ve Van olmak üzere tüm Türk Kızılayı birimlerinden 33 bin 865 aile barınma çadırı, 2 bin 310 Mevlana evi, 57 bin 349 battaniye, 37 çadır, çeşitli ebatlarda 60 konteyner, 4 bin 635 katalitik soba, 5 bin 609 uyku tulumu, 12 seyyar mutfak, 2 bin 458 ceset torbası, 2 bin 470 mutfak seti, 20 ocak, 2 bin 110 tüp, 19 jeneratör, 6 aydınlatma balonu, 2 bin 134 gıda kolisi, 12 bin 500 kumanya, 289 bin 165 çeşitli gıda malzemesi, 187 bin 58 adet pet şişede suyun sevk edildiği, sevkiyata devam edildiği kaydedildi. Türk Kızılayının 9 Kasım 2011 itibarıyla bölgeye sevk edilen çadır ve Mevlana evlerini kurarak 180 bin 365 kişiye barınma imkanı sağladığı ifade edilen raporda, Erciş'te 3 çadır kent ve 1 Mevlana evi kenti, Van merkezde ise 1 çadır kent ve 1 Mevlana evi kenti kurulduğu, buralarda 3 bin 983 kişinin barındığı belirtildi. Raporda, Türk Kızılayı mobil fırınında ise 28 Ekim-8 Kasımda toplam 73 bin 200 ekmek üretildiği bildirildi. -Psikososyal yardımlar- Psikososyal destek faaliyetleri kapsamında Van merkezde ve Erciş'te olmak üzere çeşitli illerden gelen psikososyal uzmanları ile Türk Kızılayı profesyonel çalışanlarının birlikte alanda çalışmalarına devam ettiği kaydedilen raporda, çalışmaların Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğine (APHB) üye olan Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneğinden gelen uzmanlar tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Çalışmalar kapsamında uzman derneklerden gönüllü ekiplerin sahada görevlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilen raporda, 10 günlük dönemler halinde derneklerden gelen gönüllü ekiplerle psikolojik destek faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi. -Kan hizmetleri- Depremin ardından bölgedeki hastanelerle iletişime geçilerek gerekli kan stoğu oluşturulduğu ifade edilen raporda, stok seviyesinin depremden bir saat sonra, Erzurum'dan gönderilen negatif kan grubu ağırlıklı 350 üniteyle desteklendiği belirtildi. Havaalanının kullanıma açılmasının ardından ülke genelinde toplam 18 bin ünite eritrosit süspansiyonu stoku olan diğer bölge kan merkezlerinden gönderilen negatif kan grubu ağırlıklı bağışlar ile eksilen stokların tamamlandığı kaydedilen raporda, ''İhtiyaç sahiplerinin bulunduğu Van bölgelerinde kan stokları 800 ünitenin altına düştüğünde takviye edilmektedir. Erzurum ve Ankara bölge kan merkezlerinde de ayrıca stok oluşturulmuştur. Kan stoku eridiğinde hemen bu bölgelerden takviye yapılmaktadır'' denildi. Erzurum ve Ankara bölge kan merkezlerinde de ayrıca stok oluşturulduğu bildirilen raporda, kan stoğu eridiğinde hemen bu bölgelerden takviye yapıldığı, sağlık kurumlarının istemesi durumunda Türk Kızılayının kan ihtiyacını karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Raporda, 23-31 Ekimde 878 eritrosit süspansiyonu, 411 taze donmuş plazma ve 42 trombosit süspansiyonunun yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin kullanımına sunulduğu kaydedildi. Türk Kızılayına bağışlanan yardım malzemelerinin oluşturulan lojistik merkezden halka ulaştırıldığı bildirilen raporda, Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu aracılığıyla bölgeye ulaştırılan uluslararası yardımların kullanıldığı belirtildi.