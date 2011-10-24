-Türk Kızılayı deprem bölgesinde ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Türk Kızılayı, 96 kişilik uzman ekibinin deprem bölgesine ulaştığını belirterek, yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'da meydana gelen deprem sonrası çadır ve battaniye sevkinin sürdüğü, 3 bin 757 çadır ve 10 bin 878 battaniyenin bölgeye gönderildiği belirtildi. Depremin ardından Türk Kızılayı'nın acil olarak harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, Ankara, Elazığ, Erzurum, Muş, Adana, Diyarbakır, Ağrı ve Manisa'daki bölge afet müdahale ve lojistik merkezlerinden ilk planda sevk edilen 3 bin 757 çadır, 8 toplu barınma çadırı, 10 bin 878 battaniye, 100 katalitik soba, bin 719 mutfak seti, bin 120 gıda kolisi, 2 bin 320 içme suyu, 5 bin ekmek ve 500 kumanyanın bölgeye ulaşmaya başladığı kaydedildi. Bölgeye 1 mobil fırın ve 21 seyyar mutfak gönderildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı: ''Türk Kızılayı'nın Van'daki aşevi de afetzedeler için yemek çıkarıyor. Erciş'e ulaşan ilk çadırların da kurulumuna hızla başlandı. Erciş'teki stadyum alanında bir çadır kent oluşturuluyor. Bölgedeki mevsim koşulları göz önünde bulundurularak, 4 mevsim kullanıma uygun Türk tipi çadırlar gönderiliyor. 14 metrekarelik çadırların içerisinde katalitik soba yakılabiliyor, çadırlar dışarının soğuğunu içeriye sokmadığı gibi içerinin ısısını da koruyor. Çadırların su geçirmezlik özellikleri de bulunuyor. Bölgede çalışma yürüten 24 kişilik Türk Kızılayı uzman ekibine ek olarak, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Fecri Alparslan ve Genel Müdür Ömer Taşlı başkanlığındaki 72 kişilik uzman ekip de Ankara'dan yola çıkarak bölgeye ulaştı. Depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek üzere Türk Kızılayı'nın uzman psikologları bölgede görevlendirildi. Bölgedeki Türk Kızılay'ı kan merkezlerinden de yaralılar için gerekli kan ürünleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldı.'' Afetzedelere yardım ulaştırmak isteyenlerin, Türk Kızılayı'nın 168 bağış ve iletişim hattını arayarak ya da ''www.kizilay.org.tr'' adresinden detaylı bilgi alabileceği belirtilen açıklamada, ihtiyaç duyulacak ek malzemenin bölgeye ulaştırılması için de tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın da çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye gideceği kaydedildi.