Türk Kızılayı Bursa Şubesi Başkanlığı'nı 32 yıl sonra devretti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRK Kızılayı Bursa Şubesi\'nin 32 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten İbrahim Dokunmazer, görevini İl Sağlık eski Müdürü Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar’a devretti. 40 yıldır Kızılay’ın çeşitli kademelerinde görev aldığını hatırlatan Dokunmazer, Bursa şubesini, Türkiye’nin 1 numaralı şubesi haline getirdiklerini söyledi.

Türk Kızılayı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 32 yıldır yürüten İbrahim Dokunmazer, kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Dokunmazer, şube binasında düzenlenen törenle görevi İl Sağlık eski Müdürü Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar\'a devretti. Devir teslim töreni öncesinde gazetecilere açıklama yapan Dokunmazer, yarım asıra yakın bir süredir Kızılay’da hizmet verdiklerini anlatırken, “Her şeyin bir sonu vardı. Onaylanmayan projeler ve çeşitli özel mazeretlerim dolayısıyla istifamı verdim. Yerime gelen Hüseyin Hüsnü Serdar arkadaşımızın her zaman arkasındayız. Kızılay bir müessese değildir, onurlu insanların hizmet verdiği yerdir. Bursalılar bana hakkını helal etsin” diye konuştu.

Çok önemli bir mirası devraldığını, yarım kalan projeleri tamamlayarak ihtiyacı olan her insana el uzatacaklarını söyleyen yeni başkan Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar, “Bursa için, Türkiye için bizlere çok büyük miras bıraktınız. Başarılarla dolu 40 yıllık bir hizmet süresinden sonra gönül rahatlığıyla emaneti devrediyorsunuz. İbrahim Dokunmazer’in Kızılaycılık anlayışını öğrenmeye çalıştık. Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Türk Kızılayı için herkese ağabeylik yaptınız ve bir vizyon oluşturdunuz. Bu anlayışı miras olarak bıraktınız. Bundan sonra arkadaşlarımız ile yapacağımız çalışmalarla ayrım gözetmeksizin insanlara yardım edeceğiz ve yarıda kalan projeleri tamamlayacağız” dedi.

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