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Dünya

Türk Kızılay’ı Arakan’da yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Coxpazar, Bangladeş, 12 Ekim, (DHA)-  Arakan’da tüm Yardımlara rağmen açlik ve su sıkıntısı sürüyor

12 Ekim 2017 22:01

Coxpazar, Bangladeş, 12 Ekim, (DHA)-  Arakan’da tüm Yardımlara rağmen açlik ve su sıkıntısı sürüyor. Avrupa\'da yaşayan Türk gurbetçiler 3 ayrı bölgede 5 bin sığınmacıya gıda ve giyecek yardımı yaptı. Türk Kızılay\'ı ve TİKA kanalı ile Türkiye\'nin yardımları sürüyor.

Geçtiğimiz  ağustos ayı sonunda Myanmar Ordu\'sunun başlattığı askeri operasyonlarda Arakan\'lı Müslümanlara karşı başlatılan katliamdan Bangladeş\'e sığınanların sayısı her geçen gün artıyor.

Nef nehrini teknelerle geçerek yada ormanlık araziden dağlık bölgelerden günlerce yürüyerek Bangladeş\'in Coxpazaar  bölgesindeki kamplara yerleştirilen sığınmacı sayısı 520 bini aştı. Her gün gelen yeni gruplar kayıtları yapıldıktan sonra kamplara gönderiliyor. Ancak kamplardaki olumsuz şartlarla birlikte gıda ve su  sıkıntısı had safhada. Dünyanın dört bir yanından yardım kuruluşları yanısıra Türkiye\'den ve Avrupa da yaşayan gurbetçilerimizden de bölgeye yardım akıyor. TİKA ve Türk Kızılay\'ı tonlarca gıda malzemesi yanısıra ,TİKA\'nın kurduğu mutfaklarla da günde 20 bine yakın kadın ve çocuğa sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Kanada\'da yaşayan Serdar Aktaş\' Arakan\'lı müslüman sığınmacılara destek vermek için gelenlerden. Avrupa Yetim Der Kanada temsilcisi olan Aktaş yardım dağıtımları için gönüllü olarak Bangladeş\'e geldi. Kız çocukları ve Kadınlar için kıyafet dağıtımı gerçekleştiren gönüllüler gördükleri manzara karşısında duygulu anlar yaşadılar.

Aslen Diyarbakırlı olan Kanada\'da yaşayan Serdar Ateş Avrupa Yetim Der\'in kıyafetigıda ve benzeri yardımlarını kamplara ulaştırmaya geldiklerini belirterek \'\'Kız kardeşlerimiz ve çocuklarımıza ihtiyaçlarını getirdik. Herkesi destek olmaya çağırıyorum destek veren hayırseverlerden de Allah razı olsun\'\' diyerek duygularını dile getirdi.. 

 Görüntü Dökümü

 Kamplarda Yardım Kuyrukları

 Kızılay Yardım DAĞITIMI

 Avrupa Yetim der Öocuk ve Kadın giyim yardımları

 Serdar Ateş  Röportaj

 

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