-TÜRK KIZILAYI AFET UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ HİZMETE GİRDİ ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, hizmete giren Afet Uydu Haberleşme Sistemleri ile Türk Kızılayının 2015'te diğer yardım kuruluşları arasında birinci sıraya yükseleceğini bildirdi. Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasındaki işbirliği kapsamında, Türk Kızılayının yurt genelinde hizmet veren tüm haberleşme araçlarına mobil, bölge afet yönetim merkezlerine ise sabit kurulan Afet Uydu Haberleşme Sistemleri, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Törende ayrıca Türk Kızılayı ile Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında haberleşme araçlarının kullanımı konusunda bir protokol de imzalandı. Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi'ndeki (AFOM) tören, Türk Kızılayının afet yönetim sistemi hakkında verilen brifing ile başladı. Brifingin ardından, Afet Uydu Haberleşme Sistemlerinin hizmete girdiği Düzce, Edirne ve İstanbul Afet Merkezleri ile bağlantı kurularak oradaki yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi alındı. Törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, projeye katkılarından dolayı Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Hizmete giren sistemi, ''İyiliğin zirvesindeki merdivenlere süratle tırmanmayı sağlayan'' bir proje olarak nitelendiren Küçükali, Afet Uydu Haberleşme Sistemlerinin öneminin, dünyanın her hangi bir yerinde yaşanacak bir afette daha iyi anlaşılacağını belirtti. Dünyadaki diğer insani yardım kuruluşlarında bu tür bir projenin olmadığını anlatan Küçükali, ''Bu proje ile 2015'te dünyada lider olacağız'' diye konuştu. Yeni sistemin hizmete girmesi ile Türk Kızılayının iletişim konusunda zirveye ulaştığını anlatan Küçükali, projenin insanlığa önemli hizmetler sunacağını da belirtti. -TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ DALBAY- TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Özkan Dalbay da yeni kurulan sistemle, haberleşmenin etkin ve kesintisiz yapılabilmesi için karasal haberleşme hatlarına yedeklik yapıldığını, karasal hatların olmadığı yurt içinde ve dışında ise Türk Kızılayına uydu üzerinden ses ve veri haberleşme hizmetlerinin sağlandığını söyledi. Bu amaçla 29 VSAT sisteminin kurulduğunu anlatan Dalbay, böylece Türk Kızılayının kesintisiz internet bağlantısı ve telefon hizmetlerine kavuştuğunu bildirdi. TÜRKSAT olarak Dışişleri Bakanlığının yanı sıra birçok kamu kurumuna uydu haberleşme hizmeti sunduklarını dile getiren Dalbay, 1999'daki Marmara depremi sonrası uzun süre yapılamayan haberleşmenin ilk olarak TÜRKSAT imkanları ile uydu üzerinden yapılmaya başlandığını da vurguladı. -KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRÜ ORAKÇI- Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı da Türk Kızılayının, Türkiye'nin değişik bölgelerinde ya da dünyanın farklı ülkelerinde meydana gelebilecek doğal afetler ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyacağı haberleşmeyi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü telsiz sistemlerinin altyapısını kullanarak gerçekleştirmeleri için protokol imzaladıklarını bildirdi. Türk Kızılayının kesintisiz haberleşmesine katkı sağlayacaklarını dile getiren Orakçı, aynı amaçla Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile de 2006'da protokol imzaladıklarını hatırlattı. Orakçı, seyir, can ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durumlarda zamanında ihbar ve müdahalenin yapılması için Alo Kıyı Emniyeti sistemini devreye soktuklarını ve 30 şehri kapsayan çağrı merkezleri kurduklarını da anımsattı. -BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI ERSOY- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy da kurum olarak, afet öncesi risklerin azaltılması ve afet sonrası çalışmaların daha uyumlu yürütülmesi için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de, afetlere ve acil durumlara etkin müdahale etmeyi ve sonrasındaki çalışmaları çok daha koordineli olarak yapmayı başardıklarını anlatan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin, afet yaşanan bölgelere yaptığı yardımlarda Türk Kızılayının da önemli görevler üstlendiğini söyledi. Ersoy, Türkiye'nin geçen sene 30 ülkeye, uluslararası düzeyde yardım yaptığını da kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk da projeye katkısı olanlara teşekkür etti. Törenin ardından, Ulaştırma Bakanı Yıldırım ve beraberindekiler Uydu Haberleşme Odasında incelemelerde bulundu. Bakan Binali Yıldırım buradan telsizle Pakistan'da yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı ekibi ile görüştü. Bakan Yıldırım, ekiptekilere başarı dileklerini iletti. Daha sonra Yıldırım, Europet tarafından Türk Kızılayına bağışlanan pet levha üretim hattının açılışını yaptı. Bakan Yıldırım ve beraberindekiler pet şişe atıklarından pet levhaların elde edileceği merkezi de gezdi. Öte yandan, Ulaştırma Bakanı Yıldırım, AFOM'a gelişinde tören için merkeze gelen öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Yıldırım çocuklara çeşitli hediyeler verdi.