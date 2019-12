-TÜRK KIZILAYI 5 BİN 390 ÖĞRETMENE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Türk Kızılayının, toplum liderleri aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olmak ve zarar azaltma kültürünü oluşturmak amacıyla yürüttüğü ''Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi'', 30 Haziran'a kadar İstanbul'da 5 bin 390 öğretmene ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda yapılan örnek eğitim programı hakkında AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılayı Eğitim Müdürü Funda Gülay Ünal, 2007 yılında başladıkları projenin hedefinin, toplum liderleri vasıtasıyla afet öncesi ve sonrasındaki hazırlık çalışmaları hakkında halkı bilinçlendirmek olduğunu kaydederek, proje kapsamında, öğretmen, muhtar, din görevlisi ve toplum destekli polisler ile çalıştıklarını vurguladı. Projenin şu an 41 ilde devam ettiğini, İstanbul'da her okuldan iki öğretmen olmak üzere toplam 5 bin 390 öğretmene 30 Haziran'a kadar ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Ünal, ''Hedefimiz, 2015 itibarıyla 81 ilde projeyi yaygınlaştırarak program haline dönüştürmektir'' dedi. Ünal, her yıl 9-10 ili proje kapsamına dahil ettiklerini belirterek, şu ana dek 36 bin 588 toplum liderine ulaşıldığını, bu liderlerin de kendi görev tanımlarına göre halkı bilinçlendirdiklerini kaydetti. Projenin zincirleme geliştiğini dile getiren Ünal, ''Örneğin bu proje kapsamında eğitim gören bir öğretmen, öğrencilerine, velilere, servis şoförlerine ve diğer meslektaşlarına ulaşarak bu bilgileri aktarıyor. Din görevlileri cemaatlerine, muhtarlar mahalle sakinlerine ulaşarak mahalle örgütlendirmesini sağlıyor'' diye konuştu. Ünal, Türk Kızılayının projeyi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başbakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiğini bildirdi. -TÜRK HALKI 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDEN BERİ DAHA BİLİNÇLENDİ- Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara da Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi'nin, afet zararlarının azaltılması konusunda dünyaya örnek olabilecek bir proje olduğunu belirterek, amaçlarının bu bilinci mahalle düzeyine indirmek olduğunu kaydetti. Işıkara, Japonya'da yaşanan tsunaminin eğer dalga yüksekliği doğru hesaplanmış olsaydı daha az zararla atlatabileceğini söyleyerek, amaçlarının afetlerden zarar görmeyen bir ülke olmak, can kayıplarını ve ekonomik zararları en aza indirmek olduğunu dile getirdi. 17 Ağustos 1999 depreminden beri Türk halkının daha çok bilinçlendiğini anlatan Işıkara, fakat bunun yeterli olmadığını, daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Deprem bilinçlendirmesi çerçevesinde, İstanbul'un çok önemli olduğunu dile getiren Işıkara, deprem zararlarının azaltılması için İstanbul'un yaklaşık 4 yıl önce pilot bölge seçildiğini belirtti. Işıkara, 17 Ağustos'tan beri İstanbul'un yenilendiğini bildirerek, ''17 Ağustos'tan bu yana çok mesafe aldık. Sade vatandaşın yaşam alanları ve kent dönüşüm projeleri hızla gelişiyor. Benim ev almak isteyen ya da kiralamak isteyen vatandaşlara tavsiyem, bu binalar için depreme dayanaklı olduğunu gösteren belgeleri talep etsinler'' dedi. (İKZ-NER-ARD)