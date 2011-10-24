-Türk Kızılayı 13 bin çadır, 25 bin battaniye gönderdi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Türk Kızılayı, Van'daki depremin ardından bölgeye 12 bin 891 çadır, 25 bin 229 battaniye gönderdi. Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından Türk Kızılayının 123 kişilik uzman ekibi bölgeye ulaştı. Yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılayı bölgeye sürekli çadır ve battaniye sevk ediyor. Bölgeye gönderilen çadır sayısı 12 bin 891'e, battaniye sayısı 25 bin 229'a ulaştı. Depremin ardından harekete geçen Türk Kızılayı'nın ülke geneline yayılmış lojistik merkezlerinden bölgeye 12 bin 891 çadır, 8 toplu barınma çadırı, 25 bin 229 battaniye, 3 bin 812 katalitik soba, 2 bin adet 12 kiloluk tüp, bin 719 mutfak seti, bin ceset torbası, bin 120 gıda kolisi, 27 bin 575 içme suyu, 13 bin 75 ekmek, 27 bin 824 kumanya ve 100 ton gıda malzemesinin büyük bölümü bölgeye ulaştı. Bölgeye 1 mobil fırın, 21 seyyar mutfak gönderen Türk Kızılayı Van'daki aşevinde afetzedeler için yemek çıkarıyor. İhtiyaç duyulacak ek malzemenin bölgeye ulaştırılması için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Erciş'e ulaşan ilk çadırların da kurulumuna başlandı. Erciş Stadyumu alanında ve Van-Erciş karayolunda iki çadır kent oluşturulurken bölgeye ulaştıkça yeni çadırların da kurulumuna devam edilecek. Mevsim koşulları da göz önüne alınarak gönderilen çadırlarda katalitik soba yakılabiliyor ve çadırlar su geçirmiyor. 14 metrekarelik çadırlar soğuk geçirmediği gibi içerinin ısısını da koruma özelliğine sahip. Ayrıca depremden etkilenenlere psikososyal destek vermek için Türk Kızılayının uzman psikologları da bölgede görevlendirildi. Psikologlar, özellikle çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı daha kolay atlatabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek. Deprem bölgesine yakın Türk Kızılayı Kan Merkezlerinden yaralılar için gerekli kanlar da ilgili hastanelere ulaştırılıyor. Sağlık kurumlarına ilk etapta İzmir, Erzurum ve Ankara Bölge Kan Merkezlerinden toplam bin 500 ünite kan gönderildi. Türk Kızılayı stoklarındaki muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kan da ihtiyaçlar doğrultusunda bekletiliyor. Bölgeye en yakın konumdaki Van ve Erzurum Bölge Kan Merkezlerinde hazır bulunan 3 bin ünite kan da ihtiyaçlar doğrultusunda hastanelere gönderilecek. Türk Kızılayı bağış yöntemleri hakkında da bilgi verilen açıklamada, Türk Kızılayına tüm operatörlerden 2868'e 5 TL karşılığında boş mesaj atarak, tüm bankalardaki Türk Kızılayı hesabı aracılığıyla, www.kizilay.org.tr adresinden, 168 ücretsiz bağış ve iletişim hattından, 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki aracılığıyla ve tüm Kızılay şubelerinden yardım yapılabileceği de kaydedildi.