Türk Kızılay Ege Bölge Müdürü: Kan bağışları kritik seviyenin altına düştü

Türk Kızılay Ege Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar sonucu kan stoklarında kritik seviyenin altına düşüldüğünü belirterek, "Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakmayın ve kan merkezlerimizi ziyaret edin" dedi.

"Tedavi gören kanser ve diyaliz hastalarının tümünün ihtiyacı karşılanamıyor"

Hastanelerde tedavi gören talasemi, lösemi, kanser ve diyaliz hastalarının düzenli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini ancak kan ihtiyaçlarının tümünün karşılanamadığını açıklayan Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, "Bu hastalarımızı mağdur etmemek için yardımsever vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz.

Güvenli bir şekilde kan bağışı yapabileceğiniz ekip yerlerimizin ve sabit kan alma birimlerimizin tarih, yer ve saatlerini sosyal medya hesaplarımızdan ve www.kanver.org sitemizden paylaşmaktayız.



Biz ülke olarak kötü günleri hep birlik ve beraberlik içerisinde atlattık. Şimdi sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakmayın ve kan merkezlerimizi ziyaret edin. Unutmayın bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir" diye konuştu.

"14 yıl sonra ilk kez hasta yakınlarından kan bağışı istiyoruz"

Kan stoklarının tükenme nedeninin Covid-19 endişesiyle insanların dışarı çıkmaması ve bağışıklığı düşer korkusuyla kan bağışından kendisini uzak tutması olduğunu belirten Gök, "Şu an İzmir'de kan stokumuz 250 ünite. Normalde İzmir'de günlük 600 ünite kan toplanırken, şu an 200 ünite kan toplanıyor. Ege Bölgesi’nde de günlük bin 200 ünite toplanırken, şu an 400 ünite toplanıyor.

Stok açısından Türkiye genelinde Ege Bölgesi, İstanbul'dan sonra ikinci sırada. Ancak bölgesel nüfusa oranla kan bağış oranına baktığımızda ise 1. sırada Ege Bölgesi var. İzmir'de sırasıyla en çok Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Aliağa'da kan bağışı toplanıyor.

Covid-19 öncesi Ege Bölgesi’nde bin 200 ünite kan toplanıp İzmir, Manisa, Aydın illerinde sorumlu olduğumuz 94 hastanenin günlük talebi olan bin 200 ünite kan taleplerini karşılıyorduk. Şimdi ise 600 ünite talebin 400 ünitesini ancak karşılayabiliyoruz. Her geçen gün normalleşmeye bağlı talepler artmaktadır ama stokta kan yoktur. 14 yıl sonra ilk defa hasta yakınlarından kan bağışı istemek zorunda kaldık" dedi.