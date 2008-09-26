İsviçre Güzellik Yarışması'nda ilk defa bir Türk kızı finale kaldı ve ülkenin en güzel kızı olabilmek için yarışacak.



İsviçre Güzellik Yarışması finallerinde 16 aday arasında yer alan İsviçre Aargau Kantonunda yaşayan 20 yaşındaki Selver Yavuz, İsviçre Televizyonu SF tarafından canlı yayınlanacak yarışmada İsviçre Güzellik Kraliçesi olabilmek için ülkede yaşayan 110 bin Türk vatandaşının desteğini bekliyor.



Yeşil-mavi gözleri, ideal vücut ölçülerinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce bilen Yavuz, "'Yarışma esnasında izleyicilerin vereceği oylar önemli etken. İsviçre'de yaşayan Türklerin beni destekleyeceğine inanıyor ve desteklerini bekliyorum. Kazanırsam bir yıl okuluma ara verip bu unvanı en iyi şekilde taşımaya çalışacağım" dedi.



Üçüncü ligde mücadele eden bir voleybol takımının kaptanlığını da yapan, yaklaşık 600 aday arasından finale kalan 16 yarışmacı arasına girmeyi başaran Yavuz, İsviçre Güzeli seçilmesi halinde 600 bin franklık ödülün de sahibi olacak.

