Türk kızı Elif finalde

Almanya'nın popüler kanallarından Pro 7'nin düzenlediği Popstar yarışmasında 16 yaşındaki Türk kızı Elif finale yükseldi.

Almanya’da düzenlenen ve “Pro 7” adlı özel televizyon kanalında yayımlanan “Popstar” yarışmasında Türk kızı Elif, partneri Nik ile birlikte finale yükseldi.

Oberhausen kentindeki Arena salonunda düzenlenen yarışmanın yarı finalinde, Elif ve Nik gösterdikleri performansla büyük beğeni toplayarak, yarışmaya telefonla katılan izleyicilerin oylarıyla finale çıkmayı başardı.



Elif ve Nik, yarı finalde “Never knew, I needed” adlı şarkıyı seslendirdi.Elif, sonucun açıklanmasından sonra sahnede ayakkabılarını çıkararak sevinçten koşmaya başladı.



Yarışma boyunca finale çıkmak için mücadele ettiklerini belirten Elif, “Şimdi de finaldeyiz. İnanamıyorum” dedi.

Gitar ve piyano çalabilen, aynı zamanda beste de yapan Elif, yarışmanın başından bu yana favori olarak gösteriliyordu.

Yarışmaya katıldıktan sonra internet ortamında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Elif, ekran karşısındaki sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Star olacak çiftin arandığı yarışmada Elif ve Nik’e karşı finalde yarışacak diğer çift, yarına kadar sürecek telefon oylamasıyla belirlenecek.

Yarışmanın finali yarın akşam TSİ 21.15’de “Pro 7”de naklen yayımlanacak.





