Türk kızı ABD'deki yarışmada nefes kesti

ABD televizyonlarının popüler müzikal dizisi “Glee”de oynayacak yeni yeteneklerin keşfedildiği şarkı yarışmasında yarışan Türk kızı Aylin Bayramoğlu jüriyi etkilese de birinciliği rakibi Blake Jenner’a kaptırdı.

ABD televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan “Glee”de rol alacak oyuncuların seçildiği yetenek ve şarkı yarışması “The Glee Project”in finali nefes kesti.

Yarışmanın iddialı isimlerinden 20 yaşındaki Türk kızı Aylin Bayramoğlu finale kalan 3 isimden biri oldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, finalde İngiliz şarkıcı Adele’in ünlü şarkısı “Rolling in the deep’ ile birinciliğe oynayan Bayramoğlu birinciliği rakibi Blake Jenner’a kaptırdı.

Yarışmanın resmi web sitesinde yer alan yorumlarda genç şarkıcının performansına övgü yağdı.

2011 yılının Haziran ayında ilk sezonu yayınlanan şovun ikinci sezonu 5 Haziran’da başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sona eren şovda birinciliği elde eden Jenner’ın, Glee dizisinin 7 bölümünde rol alacağı belirtildi.

ABD’nin Chicago’da yaşayan ve şova katılmak için bir süreliğine Los Angeles’a taşınan Bayramoğlu Müslüman olduğu ve geleneksel bir aileden geldiğini söylediği için yarışmanın başından beri izleyicilerin dikkatini çeken bir yarışmacı olmuştu.