Türk: Kılıçdaroğlu gibi bir Kürt'ün sürece karşı çıkması bizi incitiyor

Türk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) barış sürecini sabote etmek için her şeyi yaptığını öne sürerek, "Kılıçdaroğlu gibi bir Kürt'ün bu sürece karşı çıkması bizi inciten bir durumdur" dedi.

Çözüm sürecini anlatmak için Van'a gelen DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, Faki Teyran Parkı’nda halka hitap etti. İnkar ve asimilasyon politikalarının bugüne kadar Kürtlerin kendilerini ifade etmelerine fırsat vermediğini dile getiren Türk, “Kürt halkı olarak barışın gerçekleşmesi için her türlü çabanın içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Askerlerin serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması ve gerillanın Türkiye’nin dışına çıkması doğrultusunda alınan kararlar bire bir yerine getirildi. Artık top hükümette, devlette. Eğer barışa katkı sunacak, çözümü gerçekleşecek bir yaklaşım gösterirlerse o zaman tüm Türkiye adına teşekkür ederiz ama bizi aldatmaya kalkarlarsa, geçmişteki oyunlarını oynarlarsa halkımızla birlikte topyekun direneceğiz, bunun da bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

'Bizim Türklükle bir sorunumuz yok'

MHP ve CHP’nin barış sürecini sabote etmek için her şeyi yaptığını öne süren Türk, “Ergenekon’la milliyetçi kesimlerle bütünleşen CHP’nin bir kesimi adeta bu süreci ortadan kaldırmaya çalışıyor. MHP, bizi incitemez. Onu ve düşüncesini biliyoruz ama Kılıçdaroğlu gibi bir Kürt'ün bu sürece karşı çıkması, gerçekten inanılmaz, anlaşılmaz bir şey. Bu bizi inciten bir durumdur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, ‘Ben Türklükten vazgeçmem’ sözlerine de değinen Türk, “Biz de diyoruz ki, bizim Türklükle bir sorunumuz yok. Tam tersi, biz halkların kardeşliğini istiyoruz. Türk, Kürt özgürleşsin istiyoruz. Sen, önce Kürt halkının hakları konusunda ne diyorsun, onu söyle, dürüst ol diyoruz” diye konuştu.

Mitinge DTK Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Milletvekili Özdal Üçer, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan da katıldı.