T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk kebapçılara Tokyo'da gözaltı

Kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıkları öne sürüldü

25 Haziran 2017 13:36

Tokyo’da kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri çevirip dükkana sokmaya çalıştıkları için gözaltına alındı.

Tokyo basınında yer alan haberlere göre Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikâyet başvurusu üzerine polis harekete geçti. 24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı.

Tokyo Reporter'ın haberine göre, Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanun çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi.

Haberde kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıklarını yazdı. 

ETİKETLER

Türk kebabçılargözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24