Türk kebapçılara Tokyo'da gözaltı

Tokyo’da kebap dükkanında çalışan iki Türk yoldan geçenleri çevirip dükkana sokmaya çalıştıkları için gözaltına alındı.

Tokyo basınında yer alan haberlere göre Roppongi semtindeki kebapçının çalışanları hakkında iki ay içinde 27 şikâyet başvurusu üzerine polis harekete geçti. 24 yaşındaki Mehmet Isi ve 20 yaşındaki kardeşi Cengiz Isi gözaltına alındı.

Tokyo Reporter'ın haberine göre, Tokyo polisi iki Türk vatandaşının eğlence ve yiyecek işyerlerini düzenleyen kanun çerçevesinde gözaltına alındığını bildirdi.

Haberde kebapçı çalışanlarının yoldan geçenlerin önlerini kestikleri ve onları kolundan tutarak dükkana sokmaya çalıştıklarını yazdı.