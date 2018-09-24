Türk kargo uçağının flabı koptu

Tolga Özbek / İstanbul, 24 Eylül (DHA) – Frankfurt Havalimanı’na iniş sırasında ACT/MYCargo Havayolları’na ait kargo uçağının kanatta bulunan flabı koptu. Kuyruğa çarpan flap parçası, uçağın gövde ve kuyruğunda hasara neden oldu.

Olay, 15 Eylül gecesi meydana geldi. Suudi Arabistan Havayolları adına sefer yapan MyCargo’ya ait TC-ACM tescilli Boeing 747-400F tipi uçak inişini tamamladı. Uçuş ekibinin sefer arasındaki rutin kontrolünde kopan flap parçası ve kuyruğa verdiği hasar tespit edildi.

Dört motorlu Boeing 747 tipi uçağın sağ kanadına bakıldığında iç tarafta bulunan flabın koptuğu ortaya çıktı. Olay için hemen Alman Kaza Kırım Araştırma Kurumu BFU’ya haber verildi. 18 Eylül’de kayıtlara giren kaza ile ilgili başlatılan araştırmada, uçağın düşün flap parçası bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Flap sistemi, uçağın iniş veya kalkışında kanat alanını büyüterek havada düşük hızlarda tutunmaya yardım ediyor.

ACT/MyCargo’ya ait Boeing 747-400 tipi kargo uçağı, 16 Ocak 2017 tarihinde Kırgızistan’da Bişkek’e iniş sırasında düşmüştü. Olayda dördü mürettebat 36 kişi hayatını kaybetmiş ve altı kişi de yaralanmıştı.