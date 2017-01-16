Türk kargo uçağı Bişkek'te düştü; 4 mürettebat ve düştüğü yerdeki 33 kişi öldü

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında saat 04.45 sıralarında yerleşim bölgesinin üstüne düşmesi sonucu 37 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 2'si pilot 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 6'sı çocuk 33 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, uçağın "pilot hatasından" düştüğünü iddia etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan önceki gün kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı, önce Kazakistan’da Astana’ya, oradan da Hong Kong’a uçtu. Burada uçağı, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı (Load Master) Melih Aslan ve Teknisyen İhsan Koca teslim aldı.

Kargosunu alan uçak, yerel saatle bugün 01.10’da Hong Kong’dan Bişkek’e gitmek üzere havalandı. Uçağın, Manas havalimanından İstanbul'a hareket etmesi planlanıyordu. Uçağın, Türkiye saati ile 04.45’te Manas Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında radar bağlantısı kesildi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, uçağın yanan enkazı pist yakınlarında bulundu.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Kırgız Havacılık Otoritesi’nden alınan bilgiye göre pilotların herhangi bir acil durum bilgisi vermedikleri ancak iniş sırasında Bişkek Havalimanı’nda görüş şartlarının düşük, bölgede yoğun sis olduğu belirtildi. Hava durumu raporlarına göre bulut tavana 100 feet’e (yaklaşık 33 metre) kadar inmişti. Görüş ise 150 metreydi. Kazanın ardından Kırgız Havacılık Otoritesi soruşturma başlattı.

Uçağın enkazından ilk görüntüler:

Can kaybı 37'ye çıktı

Dört Türk mürettebatın hayatını kaybettiği olayda, uçağın düştüğü Daça Suu köyünde onlarca ev hasar gördü. Evlerde yaşayan altısı çocuk, 33 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan altı kişiden dördünün durumu ağır.

"Pilot hatası" iddiası

AFP'nin haberine göre, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkali Abulgaziev, "İlk bulgulara göre; uçak, pilot hatasından düştü" dedi.

Yoğun sis

Reuters'a konuşan Kırgız yetkililer de kaza gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu belirtti.

AFP'nin haberine göre, Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı, olayda 43 binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Kırgızistan'da ulusal yas

DHA'nın haberine göre, Kırgızistan, kazanın ardından ülkede "bir günlük ulusal yas" ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev'in 17 Ocak Salı günü bir günlük yas ilan ettiği duyuruldu.

2003 model

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

THY Sözcüsü: Düşen uçağın THY ile ilgisi yok

Türk Hava Yolları sözcüsü Yahya Üstün, Kırgızistan'da düşen uçağın Türk Hava Yolları (THY) ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

Üstün, telefon yolu ile yaptığı açıklamada, Kırgısiztan'da düşen kargo uçağının THY ile ilgisinin olmadığını söyledi.

THY, daha önce twitter yoluyla yaptığı açıklamada, uçağın, İstanbul merkezli ACT Airlines'a ait olduğunu söylemişti.

ACT Havayolları'ndan açıklama

ACT Havayolları tarafından yazılı açıklamada, "TC-MCL tescil işaretli uçağımız, bilinmeyen bir nedenle pist başına düşmüştür" denildi.

Uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Babasına haber verilmedi

Hayatını kaybeden emekli Pilot Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın (47) ateşi Bursa'ya düştü. Pilot albayın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan kalp ve şeker hastası olan babası Mehmet Dirancı’ya (79) acı haber verilemedi.İbrahim Gürcan Dirancı’nın kuzeni Tamer Dirancı, “Gürcan ağabeyimin uçağı bugün Bişkek şehrinde bir köyün üzerine düştü. Kendisi ile birlikte 4 kişi kurtulamadı. Biz kurtulamadığını öğrendik” dedi.

F-16 pilotuydu

Evli olan kuzeninin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 1. Filo Komutanlığı yaptığını dile getiren Tamer Diranci, “Emekliliğinden sonra diğer havayollarında, özel şirketlerde pilotluk yapmaya devam ediyordu” şeklinde konuştu.

Tamer Dirancı, "Baba Mehmet Dirancı torunu ile görüştü, oğlunun yaralı olduğunu biliyor. Öldüğünü kendisine bildiremedik, ama şu anda hissediyor. İstanbul’dan açıklama yapıldıktan sonra söyleyeceğiz. Daha önce kendisi by-pass ameliyatı oldu. Yüksek tansiyon ve şekeri de var. Acilde doktorlar iğne yapamayacaklarını söyledi” dedi.

Türkiye iki uzman gönderiyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bişkek’teki uçak kazasıyla ilgili olarak Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan iki uzmanın Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jamshit Khalilov’u arayarak konuyla ilgili bilgi aldığı ve başsağlığı mesajlarını ilettiği belirtildi.

Kazanın incelenmesine ilişkin her türlü desteğin verileceğine yer verilen açıklamada, “Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan iki uzman konuyla ilgili Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirilmiştir” denildi.

Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığı'nın ilk jumbo jetiydi

Türk Sivil Havacılığının tanınmış isimlerinden olan ve şirketin çoğunluk hissesinin sahibi Yavuz Çizmeci ve Dağlar Çizmeci’nin ortaklığındaki ACT Havayolları 2004 yılında kuruldu. 2011 yılında Çinli HNA Group, ACT Havayolları'nın hisselerinin yüzde 49’unu satın aldı. Hisselerinin yüzde 50,9’u Çizmeci’de, yüzde 0,9’u da diğer Türk ortaklarında olan ACT Havayollarının markası myCARGO olarak değişti.

myCARGO, Türk sivil havacılığına ilk kez Boeing 747 (Jumbo jet) uçağı getirmişti.