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Yaşam

Türk kargo gemisi yandı: 3 yaralı

İngiltere açıklarında yanan 'Eren Turgut' adlı Türk yük gemisi mürettebatından 3’ünün yaralandığı bildirildi.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - İngiltere açıklarında seyir halindeyken yangın çıkan “Eren Turgut” adlı Türk yük gemisi mürettebatından 3’ünün yaralandığı bildirildi.

BBC, İngiltere’nin Manş Denizi açıklarında seyreden ‘Eren Turgut’ adlı Türk yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 3 mürettebatın, Kraliyet Donanması’na ait sahil güvenlik ve kurtarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldığı bildirdi.

Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Kent bölgesinin Dover Limanı açıklarında seyreden 92 metre uzunluğundaki “Eren Turgut" adlı Türk yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dover Limanı’nın 29 kilometre açıklarında seyreden Türk gemisinin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Dover ve Ramsgate Deniz Arama ve Kurtarma botları, kısa sürede gemiye ulaştı.

Gemiye çıkan kurtarma ekipleri, dumandan zehirlendikleri belirlenen 3 mürettebata ilk yardımda bulundu. Yaralı mürettebatın daha sonra Kraliyet Donanması’na ait helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yetkililer, gemide çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.


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