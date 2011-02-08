Türk karekodu ABD'ye ihraç ediliyor

T24 - Amerikan Sağlık Bakanlığı, dünyada ilk defa Türkiye'nin uygulamaya başladığı karekodlu ilaç sistemi için Türk bürokratlardan telekonferans yoluyla bilgi aldı. ABD'li yetkililer, Türkiye'nin kendilerine danışmanlık yapmasını istedi.





Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Hanefi Özbek, ilaçta karekod sisteminin dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandığını belirterek, ABD başta olmak üzere birçok ülkenin karekod uygulamasına yönelik Türkiye'den talepleri olduğunu söyledi.

Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın, dünyada ilk defa Türkiye'nin uygulamaya başladığı karekodlu ilaç sistemi için Türk bürokratlardan yardım talebinde bulunduğunu ifade eden Özbek, ''Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçen Amerikalı yetkililer, ilacın üretim aşamasından kullanıcıya kadar giden süreçte ilacın takibini sağlayan sistemle ilgili telekonferans yoluyla bilgi aldı'' dedi.

Özbek, ABD Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, İlaç Takip Sistemi ve Karekod uygulamasının getirisi, götürüsü ve maliyeti üzerine Türk yetkililere soru sorduğunu anlatarak, ''Karekod uygulamasına geçmek istiyorlar, ancak çok başındalar. Yaklaşık bir saat süren bir konuşma gerçekleşti. ABD'li yetkililer karekod uygulamasının hazırlık aşamasından itibaren bütün süreçler hakkında bizden bilgi aldılar. Türkiye'nin kendilerine danışmanlık yapmasını istediler. Fransa da karekodlu ilaç sistemine geçmek istiyor. Onların da bununla ilgili çalışmaları var'' diye konuştu.



'Küpür yolsuzluğunun önüne geçmiş oluyoruz'

Türkiye'de 1 Temmuz 2010'dan itibaren karekodlu ilaç sistemine geçildiğini anımsatan Özbek, sistemin uygulanmaya başladığı ilk günlerde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığını, ancak zaman içinde sistemin oturduğunu söyledi.

Özbek, şunları kaydetti. ''Bu, ilacın üretiminden tüketimine kadar bütün evrelerini izleyebildiğimiz bir sistem. İlaç üretiminde herhangi bir seride hata çıkması ya da son kullanma tarihi geçen ilaçların satılması sistem tarafından engelleniyor.

Sahte ilacın piyasaya çıkmasını engelleyecek yegane önlem budur. Bu sistemle kupür yolsuzluğunun da önüne geçmiş oluyoruz. Karekod uygulaması başarılı bir şekilde ilk kez Türkiye'de uygulanıyor.''



Karekod nedir?

Karekod, 2 boyutlu barkodlara verilen Türkçe bir isim. Karekod (Datamatrix) tipi barkodlar, klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türü ve daha fazla bilgiyi içinde barındırabiliyor.

Karekod uygulaması, ilaçlarda tanımlayıcı olarak 2D karekod yeterli miktarda bilgiyi küçük bir alanda saklaması ve veri kurtarma imkanı bulunması nedeni ile seçiliyor. Böylece EAN13 barkodu ile karışmalar da engellenebiliyor.

Karekod içerisine 2 bin 335 karaktere kadar bilgi saklanabiliyor. Oysa kullanılan standart barkod da sadece 13 karakter bulunabiliyor.