Türk: Kapatırsanız sıkıntı olur

Terör örgütüyle organik bağlarının olmadığını belirten Ahmet Türk, "DTP Abdullah Öcalan'ın talimatıyla mı kuruldu?" sorusuna "Eğer bir düşünce doğruysa Öcalan söyledi diye karşısında durulması doğru değil" yanıtını verdi





Anayasa Mahkemesi'nde görülen kapatma davasında partisi adına sözlü savunma veren DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, çatışmaların çözümü için demokratik yolların açık tutulmasını istedi. Türk, AİHM kararlarına göre DTP'nin kapatılamayacağını söyledi. İddianamedeki 'DTP'nin terör örgütüyle organik bağının olduğu' iddialarını yanıtlayan Türk, doğru bir düşünceyi Öcalan söyledi diye karşısında durmanın anlamsız olduğunu, 2 milyon insanın oy verdiği bir partinin kapatılamayacağını söyledi.



DTP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davasında sözlü savunmasını verdi. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve parti Hukuk Komisyonu Başkanı Bengi Yıldız'ın yaptığı savunma sonrasında basının karşısına geçen DTP Genel Başkanı Türk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar verdiği kararların göz önünde tutularak, yeni bir yorumla davaya bakılması talebinde bulunduklarını belirtti. Dünyadaki demokratik gelişmeyi, Türkiye'deki 1924,1961.1982 Anayasası ve bu Anayasa'nın çağdaş değerlerle ve uluslar arası sözleşmelerle, uluslar arası hukuk kurallarının ne kadar bütünleştiğini yada ayrı düştüğünü olabildiğince ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Türk, deliler üzerindeki görüşlerimizi söylediklerini kaydetti.



DTP'nin demokratik yöntemlerle, demokrasiyi esas alan yöntemlerle soruna çözüm getirebileceğine inandıklarını dile getiren Türk; diyalogun, uzlaşının, ortak aklın Türkiye'de çatışma sürecini sona erdireceğini düşündüklerini aktardı. Eğer bugün bir çatışma varsa, bunun sorumlusunun demokrasiyi insanlara, halka çok görmekten kaynaklandığını ifade etmeye çalıştıklarını vurgulayan Türk, "Demokratik değerlerin oluştuğu bir ortamda silahın, şiddetin olmayacağını ifade ettik. Mevcut yasaların ve politikaların sorunun çözümüne katkı sağlamadığı için bu sorunların, acıların yaşandığını aktardık. DTP Türkiye'de demokratik bir çözüm için çaba gösteren bir parti. Halkın sevgiyle kucaklaşmasını isteyen bir parti. Türkiye'nin bütünlüğünün tartışılmadan ama çözümü birlikte yürütmek isteyen bir partidir." dedi.



Düşüncelerini Yüce Mahkeme'ye ifade ettiklerini ve mahkemenin de bu düşüncelerine göre karar vermesini istediklerini belirten Türk, kendilerine bir soru yöneltilmediğini kaydetti. AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dikkate alınmasını da talep ettiklerini aktaran Türk, kendilerinin DTP'nin demokratik yolların açık kalması için kapatılmamasını istediklerini aktaran Türk, bunun şiddetle bir alakası olmadığını söyledi. Demokratik siyasetin kanalların kapatıldığında, demokratik siyasetten umudunu kesen insanların bir hayal kırıklığı, bir sıkıntıyı yaşayacağını kaydeden Türk, isteklerinin bu ortak ülkede birlikle, sevgiyle 72 milyonu kucaklayacak bir anlayışı egemen kılmak olduğunu ifade etti. Türk, 2 milyon insanın oy verdiği bir partinin kapatılması insanlarda bir hayal kırıklığı yaracağını, insanların demokratik siyasetten umudunu keseceğini bildirdi.



İddianamede DTP'nin Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulduğu, terör örgütü ile organik bir bağ olduğu ifadelerinin yer aldığının sorulması üzerine Türk şöyle konuştu: "Demokratik Toplum Partisi mevcut resmi ideolojiye göre kurulan bir parti değildir. Doğru düşünceler, doğru fikirler kimden gelirse gelsin bir ortak akıllar hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Eğer bir düşünce doğruysa, 'Bunu falan söyledi, Öcalan söyledi' diyerek bunun karşısında durmanın anlamı yok. Önemli olan bir düşüncenin doğru olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Bunları söyledik, zaten her zaman da söylüyoruz. Bizim böyle organik bir bağımız yok."





