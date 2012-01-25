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Yaşam

Türk kanaryaların büyük başarısı

İspanya'nın Almeria kentinde düzenlenen Dünya Kanarya Şampiyonası'na katılan Türk kanaryalar 16'sı altın olmak üzere 46 madalya ile döndü.

25 Ocak 2012 02:00


T24 - İspanya'nın Almeria kentinde düzenlenen Dünya Kanarya Şampiyonası'na katılan Türk kanaryalar 16'sı altın olmak üzere 46 madalya ile döndü.

Türk kanaryaların büyük başarısı

İberia Havayolları ile yurda getirilen kanaryaların yurt dışına çıkışlarındaki kulak ve ayaklarındaki bilezik numaralarıyla karşılaştırıldı.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Dernekleri Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, bu yılki dünya şampiyonasında kanaryaların 16 altın, 20 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ve İstiklal Marşı'nı çaldırdıklarını söyledi.


Şampiyonada üçüncü sırada yer aldırlar

Çakmak, 46 madalya ile şampiyonada üçüncü sırada yer aldıkların belirterek, “Yorgunuz ama mutluyuz. Gelecek yıl Belçika'da yapılacak şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacağız ve madalya sayımızı artıracağız” dedi.

Türkiye, İspanya'daki dünya şampiyonasına 600 kanarya ile katılmıştı.


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