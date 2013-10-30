T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk kahvesine UNESCO koruması

Türk kahvesi kültür ve geleneğinin, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmesi planlanıyor

30 Ekim 2013 14:25

Türk kahvesi kültür ve geleneği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi tarafından "temsili listeye" alınacak.

UNESCO'nun uzmanlardan oluşan komitesinin onay vermesinin ardından, 2-8 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek komite toplantısında, Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin "temsili listeye" girmesi kesinlik kazanacak.

UNESCO kaynakları, Türk kahvesinin temsili listeye girmesine onay verileceğine kesin gözüyle bakıyor.

Türkiye'den daha önceki yıllarda mesir macunu, düğün yemeği keşkek, Bektaşi geleneği ve semah töreni, Karagöz ve Hacivat, Kırkpınar güreşleri, aşık sohbetleri, Nevruz törenleri ve meddah gösterileri UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras "temsili listesine" alınmıştı.

 

ETİKETLER

unescotürk kahvesionaytemsili liste

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24