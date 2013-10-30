Türk kahvesine UNESCO koruması

Türk kahvesi kültür ve geleneği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi tarafından "temsili listeye" alınacak.

UNESCO'nun uzmanlardan oluşan komitesinin onay vermesinin ardından, 2-8 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek komite toplantısında, Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin "temsili listeye" girmesi kesinlik kazanacak.

UNESCO kaynakları, Türk kahvesinin temsili listeye girmesine onay verileceğine kesin gözüyle bakıyor.

Türkiye'den daha önceki yıllarda mesir macunu, düğün yemeği keşkek, Bektaşi geleneği ve semah töreni, Karagöz ve Hacivat, Kırkpınar güreşleri, aşık sohbetleri, Nevruz törenleri ve meddah gösterileri UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras "temsili listesine" alınmıştı.