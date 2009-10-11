Türk kadınlarının yüzde 35'i şişman

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Türkiye'de kadınların yüzde 35'inin ve erkeklerin de 4'te birinin şişman olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Türkçapar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ''Laparoskopik Reflü ve Obezite Cerrahisi'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, ''Yeni kuşak çok şişman, bu da Türkiye için bir risk'' dedi.



Şişmanlığın birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Türkçapar, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Türkiye'de kadınların yüzde 35'i, erkeklerin ise 4'te biri şişman. Şişmanlar yüksek tansiyon, şeker, kalp problemleri nedeniyle erken ölüyor. Yani şişmanlık da ciddi bir sağlık sorunu. Şişmanlık cerrahisi, ABD'de şu anda en fazla yapılan ikinci ameliyat. Ama Türkiye'de henüz öyle bir şey yok.''



Türkiye'de mideye kelepçe uygulaması yapıldığını belirten Prof. Dr. Türçapar, ''Şimdi mideye bypass uygulaması da var, mideyi küçültüyoruz, kelepçe uygulamasından daha etkili. Hasta çabuk doyuyor, dolayısıyla da az yiyor'' diye konuştu.