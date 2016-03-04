Türk kadınlar, telefonlarında sakladıkları fotoğrafları erkeklerden daha fazla önemsiyor

Kaspersky Lab ve B2B International tarafından yapılan bir anketin sonuçları, Türkiye’de kadınların yarısından fazlasının (yüzde 58) telefonlarında sakladıkları fotoğraf ve videolara cihazdaki diğer her şeyden çok daha fazla, hatta cihazın kendisinden de çok (yüzde 59) değer verdiklerini ortaya koydu.

digitalage’in haberine göre, erkeklerde bu oran yüzde 48. Ancak, bu görüntülerin çevrimiçi güvenliğinden endişe eden kadınların oranı yüzde 25’in üzerinde olsa da birçoğu hala temel güvenlik önlemlerini uygulamak konusunda dahi sıkıntı yaşıyor.

Kadınların yüzde 29’u tarafından belirtilen en büyük güvenlik kaygılarından birisi ise, bir siber suç girişimi kapsamında cihazlarına kazanılacak erişim nedeniyle resimlerinin ve videolarının güvenliğinin risk altına girmesi. Üç kadından biri, bu görüntülerin ve başka bilgilerin uygunsuz bir şekilde veya rızaları olmadan paylaşılmasından, yanlış kişiye gönderilmesi durumunda utanç duymaktan veya rencide olmaktan (yüzde 42) ya da ilişkilerine zarar gelmesinden (yüzde 40) endişe etmekte.

Buna rağmen, birçoğu siber saldırılara karşı ne kadar savunmasız olduğunun ayırdında değil. Kadınların yalnızca yüzde 25’i bir siber saldırının hedefi olabileceğine inanıyor; erkeklerde ise bu oran yüzde 28. Sonuç olarak, kadınların cihazlarında sakladıkları değerli fotoğraflarını ya da diğer hassas bilgilerini korumak için herhangi bir güvenlik önlemi almadıklarını görüyoruz. Kadınların yüzde 18’i cihazlarının güvenliği için bir parola kullanmadığı ve yüzde 15’i ise hiçbir güvenlik çözümü kullanmadığını kabul ediyor.