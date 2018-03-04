Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı: Koruyucu önlemler de olmalı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, kadına yönelik şiddetin yalnızca caydırıcı cezalarla önlenemeyeceğini, bunun yanında koruyucu önlemlerin de olması gerektiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Salonu’nda düzenlenen Kayseri Küçük Millet Meclisi Mart ayı toplantısına Türk Kadınlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Eczacı Ayşe Uzunlu, konuşmacı olarak katıldı. \'Erkek şiddeti Türkiye’de kadın ve erkeğin yeri\' konulu panelin moderatörlüğünü ise Adnan Evsen gerçekleştirdi. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Uzunlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair fikirlerini paylaştı. Toplumda erkeklerin beklentileri olduğu kadar, kız çocuklarının da beklentileri olduğunu ifade eden Ayşe Uzunlu, “Nasıl erkekler, hamarat bir kadınla, yemeğini güzel yapan bir kadınla evlenmek istiyorsa, kız çocukları da gelecekte genellikle babalarından veya ağabeylerinden farklı, kendi dünyalarından farklı, maalesef beyaz atlı prenslerini bekliyorlar. Farklı beklentilerle evlendikleri zaman hayat ise günlük gülistanlık olmuyor” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden de bahseden başkan Uzunlu, “Aile içi şiddeti ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi sonrası, Aile Kanunu yürürlüğe girdi ve kadın cinayetleri duraksadı. Erkeklerin evden uzaklaştırılması gibi belli cezalar konuldu. Tüm bunlar erkeğin kendine gelmesini sağladı. Toplumda infial oluşturan kadın cinayetleri sonrasını izleyen dönemlerde de ciddi anlamda kadına şiddette bir düşüş gözlendi. Daha sonra ise yeniden bir artış söz konusu oldu” diye konuştu.

\'MUTSUZ ÇOCUKLAR ORDUSUYLA MÜCADELE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL\'

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair neler yapılmasını gerektiğine de değinen Uzunlu, “Bütün eğitimlerde terapi olarak nefes al diyorum. Kızmadan önce bir nefes almalıyız. En basit olay olarak görüyorum. Ama, bunu yapmaktan bile aciz olduğumuzu görüyoruz. Burada eğitim devreye giriyor. Eğer, 3 yaşındaki bir çocuğun sesi olamıyorsak, insanlığımız bitmiştir. Yapılacak yollar, kurulacak fabrikalar, istenildiği kadar ekonominin hedefleri olsun, kendini koruyamayan mutsuz bir çocuk ordusu ile gelecekte baş etmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

\'KAYSERİ KORUNMA TALEBİNDE İLK 3’TE\'

Kayseri’nin kadına şiddet olaylarında üst sıralarda olduğunu belirten Ayşe Uzunlu, “Kayseri, kadın cinayetlerinde üst sıralarda yer alıyor. Korunma talebinde ve boşanma oranlarında ilk üçte yer alıyor. Beklentiler karşılanmayınca sorun şiddetle çözülmeye çalışılıyor. Sadece caydırıcı cezalar yeterli olmuyor. Koruyucu önlemlerde yürürlüğe konulmalı” dedi.



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