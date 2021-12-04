Türk kadınının ihracat başarısı haberleriyle gündeme gelmişti; Mersin mitinginde, "Battım, her şeyimi kaybettim" diye ağladı

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingi öncesinde alana gelen vatandaşlardan 60 yaşındaki Fatma Konu, üç yıl öncesine kadar 65 dönüm kapalı serası olduğunu, AB ülkelerine domates ihraç ettiğini belirterek, "Şimdi battım, evimi bile kaybettim. Kürsüden sesimi haykırmak istiyorum" sözleriyle ağladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitinginde, konuşmasından önce kürsüde esnaf, çiftçi ve işsiz vatandaşlara söz vermesi beklenirken, Antalyalı 60 yaşındaki Fatma Konu da, kürsüye çıkma talebiyle miting alanında yerini aldı.

"Kadın girişimciydim, her şeyimi kaybettim"

2018 yılında “Türk kadınının ihracat başarısı” haberleriyle gündeme gelen Konu, şunları söyledi: “Kadın girişimciydim, 65 dönüm kapalı seram vardı. 2015 yılında krediyle büyük bir yatırım yapmıştık. Şimdi her şeyimi kaybettim. Evim bile satıldı. Mitinge kendim geldim, sıkıntımı anlatmak istiyorum. Kendi imkanlarımla Antalya’dan 12 saatlik yol geldim. Ben her şeyimi kaybettim, yeter ki vatanımıza bir şey olmasın. Ben kürsüden sesimi haykırmak istiyorum.”

50 kadını istihdam ediyordu

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan ve babasının tarımla uğraşmasından dolayı hayatı tarlada geçen Konu, evlendikten sonra eşiyle seracılık yapmaya başladı.



Konu, başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine domates ihraç etmeye başlamış ve 50 kadını istihdam ederek, “Türk kadının ihracat başarısı” haberleriyle gündeme gelmişti.