"Türk kadınının ideal erkek tipi Sadettin Saran ve Mehmet Aslantuğ"

Hürriyet'ten Ayşe Arman, avukatlığı bırakarak girişimci olmaya karar veren ve ardından Tenkap'ı kuran Yunus Sezener'le röportaj yaptı. Eş bulma şirketi kuran Sezener yaptığı işi kısaca 'Biz, hayatı biriyle paylaşmayan insanlara uzun ve güzel bir ilişki yaşamaları için aracılık eden bir şirketiz' diye tanımlıyor. Şirketin hizmet verdiği profil, eğitimli, modern ve çalışan kesim. 27 yaş ve üzeri insanlara hitap eden Tenkap'a göre Türkiye'de kadınların ideal erkek tipi, Sadettin Saran ve Mehmet Aslantuğ.

Tenkap'ı kuran Yunus Sezener'in hikayesinden dikkati çeken kısımlar şöyle:

Tenkap nedir?

Bu ülkede spor salonuna bile sevgili bulmaya giden var. Ben insanlara bu konuda zaman kazandırmak için yola çıktım. Çünkü hayatımızdaki en önemli karar, iyi bir eş seçimi. Biz, hayatı biriyle paylaşmayan insanlara uzun ve güzel bir ilişki yaşamaları için aracılık eden bir şirketiz. Tenkap da tencere-kapak kelimelerinin kısaltması...

Ailen nasıl karşıladı peki işini?

Babam 20 küsur senedir önemli bir yabancı şirketin genel müdürü. Herkese “Oğlum p...venk oldu!” dedi. Zaman içinde fikri biraz değişti ama hiçbir zaman bu işi tasvip etmeyecek. Ama ben baştan beri bu işi kutsal görüyorum ve her zaman arkasındayım!

6 erkekle tanıştırıyorlar

Nasıl bir profile hizmet veriyorsunuz?

Genelde 27 yaş üzeri insanlara. Ama 72 yaşında birine de hizmet verdik. Bizim profilimiz eğitimli, modern ve çalışan kesim...

Erkekler mi kadınlar mı daha çok başvuruyor?

Kadınlar. Çünkü bizde güven esas. Başvurunların yüzde 65’i kadın, yüzde 35’i erkek. Erkekler online’daki siteleri daha çok deniyor. Ama ciddi ilişki isteyen kadınlar online’da pek yoklar...

Size başvuran bir kadının karşısına kaç erkek çıkartıyorsunuz?

6 farklı erkekle buluşma yapabiliyorlar. Ama gerek kalmıyor. Genellikle 6’ya gelmeden ciddi bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Olmadığı da oluyor ama çoğunlukla başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Havuzda kaç kişi var şu an?

1500’den fazla.

- Kaç kişi evlendi, kaçı ciddi ilişki yaşadı?

44 kişi evlendi, 800’den fazla kişi ciddi ilişki yaşadı. İlk sene 1 düğün vardı. Sonra düğünler her sene katlanarak arttı... 3 tane bebeğimiz var ve dahası da yolda...

- Sadece Türkiye içinde mi hizmet veriyorsunuz?

Doha, Münih, Londra, Dubai, Los Angeles gibi birçok farklı şehirde hizmet verdik. Yüzde 70’i İstanbul’a, yüzde 20 diğer şehirlere ve yüzde 10 yurtdışı. Yabancı başvuranımız da oldu.

Omuzların geniş olması çok önemli

Peki, kadınlar Türkiye’de genel olarak nasıl erkek arıyorlar?

Ayakları yere basan, güçlü, özgüvenli, başarılı, iyi kazanan, esprili, değer bilen, bir ortama girdiğinde kendisini belli eden, yakışıklı, uzun boylu, saçı olan, görgülü, duygusal, spor yapan, kibar, sadık, mümkünse kendi işi olan, tek başına yaşayan, aile kurmak isteyen, romantik, olgun, kararlı, cömert, kültürlü, hayatta bir şeyi iyi yapan, çok anneci olmayan, sevgisini gösteren... Bu liste böyle uzar gider. Kod adı da “Sadettin Saran ve Mehmet Aslantuğ”

- Nasıl yani? Neden kod adı Sadettin Saran ve Mehmet Aslantuğ?

Bugüne kadar kaç tane kadından Sadettin Saran’ı duydum artık sayamıyorum! Aynı şekilde Mehmet Aslantuğ... Hep şu cümleleri duyuyorum: “Yani aslında ben Sadettin Saran gibi birini beğeniyorum” ya da “Mehmet Aslantuğ benim tipim aslında”.

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