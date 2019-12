Türk kadını lekeli

Cildine değişik şeyler uygulamayı seven bir yapıya sahip. Fransız kadınları kadar cildinin sağlığına önem veriyor.Cildin dermatolojik nitelikleri, genetik özellikleri ve hücresel mekanizması üzerine genetik araştırmalar yapan annesinin izinden giden Christian Breton Vatan Bizim Kahve’ye yaptığı açıklamada, “Güzellik ayrı, kişilik ayrı bir şeydir. Ruhunu keşfedebileceğiniz ve enerjisinin parıltılarını görebildiğiniz bir kadın ise çok daha güzeldir.” diyor.Christian Breton, 1990 yılında genetik özellikleri baz alan bir anket hazırlayarak kadınların kendi ciltlerini kolay ve hızlı bir şekilde tanımalarını sağladı. Bu ankete genetik ve dermatolojik faktörler kadar, mevsimsel değişiklikler, stres ve yaş gibi etkenleri de katarak cildin ihtiyaçlarının doğru ve objektif bir şekilde analiz edilebilmesini sağladı. Anketin sonuçlarına dayanan ve kişilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerden oluşan Christian Breton ürünleri her kadının sağlıklı güzellik arayışına karşılık veriyor.2007 senesinden beri Tekin Acar Parfümeri mağazalarında satılan Christian Breton markasının dünyaca ünlü estetisyeni ve makyözü Carole Barrot’a göre Türk kadınının yeniliğe açık, değişik şeyler uygulamayı seven bir yapısı var. Genelde Türkler, Fransız kadınları kadar cildinin sağlığına önem veriyor.Dengeli yumuşak bir yüz yapısıdır. Yüzünüzün yuvarlaklığından şikâyetçiyseniz ve bunu biraz olsun inceltmek istiyorsanız saçınızın volümünü yüksek tutacak modelleri tercih edin. Böylece saçınız ön planda olup, yüzünüzün yuvarlaklığı biraz olsun azalacaktır. Yüzünüzün hatlarına göre öne doğru kesilmiş tutamlarda yüzünüzü biraz olsun inceltir.Kare yüz yapısı da yuvarlak yüz gibi dengelidir. Ancak sertlik ön plandadır. Kare bir yüze saç kesimi yaparken eğer yüz şeklinizi değiştirmek istemiyorsanız size en uygun olanı yine kare bir kesimdir. Fakat yüzünüzdeki ifadeyi yumuşatmak, dengelemek istiyorsanız saçınıza yuvarlak modeller kestirmelisiniz. Bunu yaparken saçınıza yuvarlak kesimli kahkül ve şakaklarınıza inen saç tutamları yaptırabilirsiniz.Eğer yüzünüzü biraz kısalmak amacı ile kesim düşünüyorsanız çene kemiğini geçmeyecek şekilde kesim yaptırabilirsiniz. Şakak kemiğini örtecek şekilde kesilen kesimler ile dengeli, uyumlu saç modellerine sahip olabilirsiniz.Bu yüz şeklinde yüzünüzü biraz uzatmak ve şakak kemiklerinizin ön plana çıkmasını istemiyorsanız uzun saç modelleri ya da saçınızda yukarılara verilecek volümlerle saçınızın biçimini dikdörtgen şeklinde kesimler vasıtası ile yüzünüzü inceltebilir ve yüz yapınızda biraz olsun değişiklikler yapabilirsiniz.Surat yapısını tamamen değiştirebilen yüz şeklidir. Bu tip yüz şekillerinde daha modern kesimler yapmak mümkün. Makyaj için ise en elverişli yüz biçimidir. Kişileri çok enerji dolu gösteren bu yüz şekline eğer yüz biçimini değiştirmeden daha güçlü bir ifade katmak istiyorsanız, saçınızın yanlarını ve enselerini kısa kestirerek, saç tepesine volüm vererek kesilen saç modellerini tercih etmelisiniz.Saç şeklinde daha negatif olan bir yüz biçimidir. Kişileri enerjisi zayıflamış ve yorgun gösterir. Bu tip yüz şekillerinde negatif olan yüz biçimini saçınıza verilecek pozitif enerji ile dengelemelisiniz. Bunu enselerde saçı azaltarak şakak kemiğindeki bölgeden saç tepesine doğru volümü arttırarak yaptırabilirsiniz. Küçük kare kesimler yaptırabilirsiniz.Bu yüz biçiminde saçınıza uzun, kısa, düz, dalgalı, kahküllü modelleri uygulayabilirsiniz. Sadece bunları uygularken kuaförünüz ile diyalog kurarak yüzünüzde nerenin ön planda, nerenin arka planda kalmasına karar vererek saç modelinizi bulmalısınız.