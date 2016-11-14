Türk jetleri IŞİD'in kontrolü altındaki El Bab'ı vurdu

Basın organlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Türk savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolündeki El Bab kasabasında 15 hedefi vurdu.

TSK, açıklamasında son hava operasyonunda, IŞİD'e ait '10 savunma mevzisinin vurulduğu' belirtildi. Açıklamaya göre, El Bab'daki çatışmalarda 9 Suriyeli muhalif öldü, 52 muhalif de yaralandı.

Açıklamada bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 Türk askeri de hafif yaralandığı bildirildi.

El Bab kasabası, Suriye'de önemli bir geçiş yolunun üzerinde bulunuyor. Burası hem kuzeyden IŞİD'in merkezi olarak ilan ettiği Rakka'ya doğru ilerlemek hem de Kürt güçlerin doğu ile batı kantonları birleştirebilmeleri açısından en önemli kavşaklardan birisi olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Ekim'de Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflerle birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'a kadar gidileceğini söylemişti. Erdoğan, " Şimdi El Bab, ama 'oraya inmeyin' diyorlar. Mecburuz, ineceğiz. Niye? Çünkü burada terörden arındırılmış bir bölgeyi hazırlamamız lazım" demişti.