T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Türk jetleri IŞİD'in kontrolü altındaki El Bab'ı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Suriye'de IŞİD'in kontrolündeki El Bab kasabasında 15 hedefi vurdu.

14 Kasım 2016 12:48

Basın organlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Türk savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolündeki El Bab kasabasında 15 hedefi vurdu.

TSK, açıklamasında son hava operasyonunda, IŞİD'e ait '10 savunma mevzisinin vurulduğu' belirtildi. Açıklamaya göre, El Bab'daki çatışmalarda 9 Suriyeli muhalif öldü, 52 muhalif de yaralandı.

Açıklamada bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 Türk askeri de hafif yaralandığı bildirildi.

El Bab kasabası, Suriye'de önemli bir geçiş yolunun üzerinde bulunuyor. Burası hem kuzeyden IŞİD'in merkezi olarak ilan ettiği Rakka'ya doğru ilerlemek hem de Kürt güçlerin doğu ile batı kantonları birleştirebilmeleri açısından en önemli kavşaklardan birisi olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Ekim'de Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflerle birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'a kadar gidileceğini söylemişti. Erdoğan, " Şimdi El Bab, ama 'oraya inmeyin' diyorlar. Mecburuz, ineceğiz. Niye? Çünkü burada terörden arındırılmış bir bölgeyi hazırlamamız lazım" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Silahlı KuvvetleriSuriye IŞİDEl BabTürkSuriyeIrakDevletiIŞİDAçıklamayaSuriyeliBabBurasıRakkaKürtTayyip ErdoğanEkim BursaTürkiye SuriyeliFırat Kalkanı HarekâtıErdoğanMecburuzNiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24