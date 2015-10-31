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"Türk jetleri IŞİD hedeflerini vurdu"

Türkiye tarafından da görüntülenen operasyonun iki F-16 tarafından gerçekleştirildiği belirtildi

31 Ekim 2015 21:49

Türk jetlerinin Kilis'in karşı tarafında bulunan Harcele Köyü bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurduğu iddia edildi. Türkiye tarafından da görüntülenen operasyona iki F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden, konuya dair açıklama yapılmadı.

Hürriyet'in haberine göre, Kilis'in Seve Köyü karşısındaki Suriye köylerinde, IŞİD militanları ile muhalifler arasında Harcele, Soran, Havran köylerinde çatışmalar sürerken, bugün bölgede uçak hareketliliği yaşandı. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türk savaş uçakları, Kilis'in karşı tarafında bulunan Harcele Köyü bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurdu. Saat 15.00 sıralarında meydana gelen operasyon, 2 F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirildi. Hava harekatı Türkiye tarafından da görüntülendi.

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