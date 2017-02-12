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Türk jetleri El Bab'da IŞİD tünellerini bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı

12 Şubat 2017 23:30

Türk Silahlı Kuvvetlerince, IŞİD'e yönelik Suriye'nin El Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda tünel imha edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı.

Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşımak için yaklaşık 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar gördüğü kaydedildi. 

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