Türk-Japon ortaklığıyla 120 milyon liralık akü yatırımı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi\'nde İnci Holding ve Japon GS Yuasa ortaklığındaki 120 milyon liralık yeni fabrikanın temeli atıldı. Türk-Japon ortaklığıyla kurulan İnci GS Yuasa, akü üretim kapasitesini yılda 7 milyon adete çıkaracak ve yüzde 25\'lik ek istihdam sağlayacak.

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, Türk ve Japon ortaklarının katıldığı törenle, Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki yeni akü fabrikasının temelini attı. Temel atma törenine Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa, İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Vekili Yuji Hashımoto, İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 120 milyon liralık yatırımla dünyanın 80 ülkesine Türk malı ürünleri ihraç edeceklerini söyleyerek, \"İki yıl önce imza attığımız ortaklığımız bugün gördüğünüz gibi temellerini sağlamlaştırıyor. Aküde dünya markası olan GS Yuasa ile yeni akü fabrikamızın temelini atıyoruz. Fabrikamız en yeni teknolojiyle üretim yapacak; lojistiği, yetişmiş insan gücü, yatırıma uygun yapılanmasıyla gururumuz olan Manisa\'daki fabrikadan dünyanın en az 80 ülkesine Türk malı ürünler ihraç edilecek. Egemize kazandıracağımız bu yatırım, bu topraklara sevdamızın, şirket kültürümüz olan Türkiye için üretme kararlılığımızın ve gelecek hedeflerimizin somut ifadesidir\" dedi.

\'BİZİ BÖLGEDE BÜYÜK GÜÇ YAPACAK\'

GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa ise konuşmasına Türkçe \"Merhaba\" diyerek başladı. Furukawa, \"Türkiye\'deki bu yatırımımız bizi bölgede büyük bir güç yapacak ve bizim için önemli bir kilometre taşı olacak. Planlarımızı bu gelecek vizyonuyla yaptık. Bu yolculukta inovatif özellikleriyle ürünümüze ve İnci GS Yuasa çalışanlarına güvenimiz tam. Yeni fabrikamızda, en son teknolojiyi kullanarak, dünya çapında talebin artacağı öngörülen start-stop ve otomotiv ana sanayi (OEM) için aküler üretmeyi planlıyoruz. Tesisin sadece akü performansını ve kalitesini değil ayrıca üretim süreçlerindeki güvenliği de artıran ve etrafındaki çevrenin korunmasına önem veren yeni, gelişmiş teknolojiye sahip bir fabrika olması öngörülüyor\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE YÜKSELEN BİR YILDIZ\'

İnci GS Yuasa Direktör Vekili Yuji Hashimoto ise Türkiye\'nin bölgede yükselen bir yıldız olduğunu söyledi. Gelişmiş teknoloji ürünü aküler üretileceğini ve ihracat ağını genişleteceklerini kaydeden Hashimoto, \"Yeni fabrikamız aslında bu yükselişe olan güvenimizi temsil ediyor. Pergelimizin sabit ayağını Türkiye\'ye koyarak uzanabildiğimiz her ülke için merkez olma hedefimiz bulunuyor. Gelişmiş teknoloji ürünü aküler üreterek hem yerel hem de ihracat ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Yeni fabrikanın daha parlak bir geleceğe giden yolda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz\" dedi.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, kurdukları ortaklıkla 5 yılda 250 milyon liralık yatırım hedeflediklerini belirterek, Türkiye ve Avrupa\'da sektöre damgasını vuran bir oyuncu olacaklarını söyledi. Yeni fabrikada yapılacak üretimle ilgili bilgiler veren Elbirlik, \"Fabrikamız tamamlandığında teknolojisi yüksek olan yeni nesil start-stop aküler ile otomotiv ana tedarikçileri için akü üretimi yapılacak. Bu fabrikamızda da diğerlerinde olduğu gibi çevre ve iş sağlığı güvenliği ön planda olacak. Bina alt yapısı çevre etkilerini en aza indirecek teknolojiyle dizayn ediliyor. Toplam üretimimizle 2021\'e kadar satış gelirlerimizi 2.5 katına, ihracat satış gelirimizi ise 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye\'de satılan her 4 otomotiv aküsünden 1\'ini, endüstriyel alanda ise her 3 aküden 1\'ini üretmek istiyoruz\" diye konuştu.

Elbirlik, üçüncü fabrikanın 5 yılda artı 200 milyon liralık ek bir ciro kazandıracağını söyledi. Törende yapılan konuşmaların ardından yeni fabrikanın temeli atıldı. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ve Japon ortaklarla birlikte temele nazar boncuğu attı.

YILDA 7 MİLYON AKÜ ÜRETİLECEK

120 milyon liralık yatırımla hayata geçecek olan yeni akü fabrikası 18 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Toplam üretim alanı 60 bin metrekareye ulaşacak olan İnci GS Yuasa, 5 milyon olan akü üretim kapasitesini 7 milyona çıkaracak. Yeni fabrikayla birlikte İnci GS Yuasa istihdamı da yüzde 25 artacak. Ortaklığının ilk üç yılında 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek olan İnci GS Yuasa, 2020\'ye kadar 250 milyon liralık yatırım hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde temeli atılan yeni akü fabrikasının 2018 yılının Ekim ayında üretime başlaması planlanıyor.



