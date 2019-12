'Türk izleyicisi her zaman muhteşem'

İzmirliler, festivalin açılış konserinde cazin Grammy ödüllü ''diva''si Dee Dee Bridgewater ile ilk kez buluşacak.Canlı performanslardaki başarısıyla cazın en önemli solistleri arasında yer alan iki Grammy ve Tony ödüllü Dee Dee Bridgewater, müzik piyasasındaki büyük şirketlerin aşırı ticari yaklaşımlarının, ''müziğe çok kan kaybettirdiğini'' bildirdi.16. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin açılış konserini bu akşam İstanbul Superband eşliğinde verecek olan Bridgewater, daha önce konser vermek için İstanbul ve Ankara'da bulunduğunu, ilk kez bu akşam İzmir izleyicisinin karşısına çıkacak olmanın kedisini heyecanlandırdığını söyledi.Bridgewater, Türkiye'ye uzun yıllardır geldiğini, Türk seyircisinin ''her zaman muhteşem'' olduğunu belirterek, ''Ülkenizin zaman içinde nasıl geliştiğine tanık oldum, son gelişlerimde bir kadın olarak, bir yabancı olarak kendimi çok rahat hissettim'' dedi.Stüdyolarda kullanılan tekniklerin gelişmesinin ve büyük şirketlerin pazarda daha büyük yer alma yönündeki yaklaşımlarının, müziğin kalitesini olumsuz etkilediğini ifade eden Bridgewater, ''yeni, deneysel ve farklı'' çalışmalara kapıların kapatıldığını, ''sahte yıldızların'' büyük promosyonlarla kampanyalarla ''piyasaya sürüldüğünü'' savundu.''Playback konser olur mu?''Şöhretinin sesinin yanı sıra sahnede seyirciyle kurduğu etkileşim ve canlı performanslardan kaynaklandığını, sahneye her çıkışında yeni bir şeyler keşfetme, yeni bir şeyler söyleme amacında olduğunu bildiren Bridgewater, şöyle konuştu:''Büyük şirketlerin 'sahte süper yıldızları'nın gerçek hayat tecrübeleri yok. Sahnede bakıyorsunuz, playback söyleniyor. Playback konser olur mu? Ya da bakıyorsunuz, albümde nasılsa, şarkı aynen öyle çalınıyor, söyleniyor.Tamamen aynısını dinleyeceksem, playback dinleyeceksem, ben niye konsere gideyim ki? Oturur evimde dinlerim o şarkıcıyı. Deneysel olmak, farklı bir şeylerle ortaya çıkmak, adeta cezalandırılma nedeni oldu. Ama ben her zaman bağımsız kafa yapısında biri oldum. İnsanın yaşamındaki önemli şeyleri Tanrı değiştirir, bana bu yeteneği insanoğlu vermedi ki yolumu belirleme hakkı da yok.''Siyasetle ilgiliyim, dünyanın hali beni üzüyorHer zaman siyasetle ilgilenen biri olduğunu, dünya genelinde hüküm süren hoşgörüsüzlük, sevgisizlik ve özellikle de gençlerde hissettiği umutsuzluğun kendisini çok üzdüğünü ifade eden Bridgewater, ''İnsan olarak birbirimize karşı anlayışsızlığımız utanç verici'' dedi.Şarkıcı kimliğinin yanı sıra BM Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FAO) iyi niyet elçiliği görevini uzun yıllardır yürüten ve bu görevi kapsamında pek çok ülkede çalışmalar yapan Bridgewater, Fransa'da yaşadığı yılların ardından ülkesi ABD'ye tekrar yerleşme kararını ise ''Bush yönetiminden yeterince bıkmıştım, Fransa'da da (Nicholas) Sarkozy yönetime gelince, en iyisi döneyim dedim'' sözleriyle anlattı.Fransa'ya yerleşmesinin siyasi bir karar olmadığını, bir iş nedeniyle gittiği bu ülkede aşık olup evlendiğini ve Fransa'nın kendisine eşsiz kariyer olanakları sunduğunu söyleyen Bridgewater, ABD'nin yeni başkanı Barrack Obama'nın ise ülkesi ABD'de olduğu kadar dünyada da umut ve beklentileri artırdığını belirtti.Korkunç Bush yönetiminin ardından...Obama yönetiminin henüz çok yeni olduğunu, ancak yeni başkanın dünya ile ilişkilerde ''iyi bir elçi'' olacağını düşündüğünü kaydeden Bridgewater, Afganistan'a ek birlik gönderilmesi kararının kendisini şaşırttığını belirterek, ''Korkunç Bush yönetiminin ardından Obama herkes için umut oldu, ancak korkarım o da seçilmeden önce verdiği bazı sözleri yutmak zorunda kalacak'' diye konuştu.ABD'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin, bankacılık sektörünün, ev alma hayaline kapılan insanların umutlarından faydalanması sonucu çıktığını, ancak gençler arasındaki işsizlik oranının ve eğitim sistemindeki aksaklıkların her sorundan daha öncelikli olduğunu savunan Bridgewater, ''Kötü eğitim sistemi, uyuşturucu bağımlılığı beni korkutuyor. Bu konulara önlem alınmazsa, bir değil, iki Obama gelse sorunları çözemez'' dedi.Bridgewater, üç çocuğundan kendisi gibi vokalist olan büyük kızıyla ortak bir Broadway şovu için hazırlandıklarını, bu arada R&B ve cazı birleştiren bir albüm çalışması içinde olduğunu da belirterek, ''inandığı, istediği müziği yapmaya devam edeceğini'' söyledi.