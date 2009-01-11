TÜRK-İŞ'ten 'yandaş sendika olmayın' uyarısı

TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu uyardı: "Kimileri, kimi siyasi
hedefleri için TÜRK-İŞ'i ele geçirmeye çalışıyor." Kumlu, siyasi
iktidarların işçi sendikalarının demokrasi açısından önemini
kavrayamadığını da ileri sürdü.
Tez-Koop-İş sendikasının olağanüstü genel kurulunda konuşan Kumlu,
siyasetçilerin yandaş sendika, yandaş konfederasyon yaratma gayreti
içine girebildiklerini söyledi.
TÜRK-İŞ Başkanı, "Bizim yapmamız gereken, birlik ve beraberlik içinde olup, tüm bu gayretleri boşa çıkarmaktır" dedi.
Kumlu'nun bir başka uyarısı da işsizlik konusundaydı.
Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın henüz resmi olarak açıklamamasına
rağmen, son 4 ayda işini kaybeden işçi sayısının 400 bin dolayında
olduğunu söyleyen Mustafa Kumlu, "İşveren krizi aşmanın yolunu işçi
çıkarmakta buldu" diye konuştu.
Kumlu, bu anlayışın ekonomik
krizi daha da körükleyeceğini vurguladı ve "Yapılması gereken iç
talebin artırıcı önlemler almaktır" görüşünü savundu.