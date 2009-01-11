TÜRK-İŞ'ten 'yandaş sendika olmayın' uyarısı

TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu uyardı: "Kimileri, kimi siyasi hedefleri için TÜRK-İŞ'i ele geçirmeye çalışıyor." Kumlu, siyasi iktidarların işçi sendikalarının demokrasi açısından önemini kavrayamadığını da ileri sürdü.



Tez-Koop-İş sendikasının olağanüstü genel kurulunda konuşan Kumlu, siyasetçilerin yandaş sendika, yandaş konfederasyon yaratma gayreti içine girebildiklerini söyledi.



TÜRK-İŞ Başkanı, "Bizim yapmamız gereken, birlik ve beraberlik içinde olup, tüm bu gayretleri boşa çıkarmaktır" dedi.



Kumlu'nun bir başka uyarısı da işsizlik konusundaydı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın henüz resmi olarak açıklamamasına rağmen, son 4 ayda işini kaybeden işçi sayısının 400 bin dolayında olduğunu söyleyen Mustafa Kumlu, "İşveren krizi aşmanın yolunu işçi çıkarmakta buldu" diye konuştu.



Kumlu, bu anlayışın ekonomik krizi daha da körükleyeceğini vurguladı ve "Yapılması gereken iç talebin artırıcı önlemler almaktır" görüşünü savundu.