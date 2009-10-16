Türk-İş'te 'açılım' sıkıntısı: 1137 istifa

Türk-İş'te bin 137 işçi Kürt açılımı nedeniyle istifa etti. 950 işçi "Türk-İş hükümetin Kürt açılımına yeteri kadar destek olmadı" suçlamasını yöneltti, istifasını verdi. Ama bunun tam tersi gerekçeyle istifa edenler de var. 187 işçi ise "Açılım ihanet projesi, Türk-İş de fazlasıyla destek oldu" dedi ve yollarını sendikayla ayırdı.







Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Kürt açılımını görüştükten sonra, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri bozulmadan kan durmalı, ülkemizin aldığı yaralar sarılmalı" demişti.



Ama verdiği bu mesaj uç görüşte iki farklı kesimde sıkıntı yarattı.

İlk tepki Diyarbakır'dan geldi. DTP'li Diyarbakır Belediyesi'nde çalışan Türk-İş bünyesindeki Belediye-İş Sendikası'na bağlı 650 işçi sendikadan istifa etti. Gerekçeleri Türk-İş'in açılıma yeteri kadar sahip çıkmamasıydı.

Ama sayı bununla sınırlı kalmadı. Kısa bir süre sonra Türk-İş Genel Merkezi'ne ikinci bir istifa dalgasına ilişkin haber ulaştı. Bu defa istifa edenler Diyarbakır Bağlar Belediyesi'ne çalışan işçilerdi. Yine aynı gerekçeyle 300 kişi Türk-İş'e bağlı Belediye-İş'ten ayrıldı.









Mardin ve Siirt'ten de istifa bekleniyor





Türk-İş'ten açılıma yeterince destek yok gerekçesiyle ayrılanların sayısı şimdilik 950 ama devamı bekleniyor. Bölgedeki bazı illerde örneğin Siirt ve Mardin'de de benzer hareketlilikler olduğu belirtiliyor.

Türk-İş yetkililerine göre işçiler bizzat DTP'li belediyeler tarafından tehdit edildikleri için Türk-İş'ten ayrılıyor.





"Türk-İş ihanet projesine destek oluyor"





Türk-İş'te sıkıntı yaratan sadece bu tepki değil, milliyetçi kesimin de tepkisi var. Onlara göre ise Türk-İş açılıma fazlasıyla sahip çıkıyor.

Bu kanattan ilk tepki Adana Ceyhan'da MHP'li belediyede çalışan işçilerden geldi. 187 işçi tıpkı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi açılımın adını ihanet projesi koyarak istifa kararı aldı.