Türk işi fidye

T24-

Kemerburgaz'daki evinden 1 Mart günü sabah 06:40 sıralarında Üsküdar'daki işyerine gitmek için yola çıkan işadamı Halil İbrahim Özer, Kemerburgaz yoluna geldiğinde yolda arıza yaptığı iddiasıyla geçişi kapatan 4 aracın olduğunu gördü. İşadamı yolun açılmasını beklerken, aracına yaklaşan kar maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından aracından zorla indirildi. Arıza yapan 4 aracın içinde bulunan minibüse bindirilen işadamı bu kişiler tarafından kaçırıldı. Kendisini kaçıran kişiler tarafından tehdit edilerek 250 bin dolar istendi. 3 saat zanlıların minibüsünde tutulan işadamı pazarlık sonucu Kadıköy'de serbest bırakıldı. Bir başka zanlının kullandığı aracı da kendisine teslim edildi.



Polise başvurdu

Bu olay üzerine Özer, soluğu poliste aldı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği'ne gelen işadamı polise olayla ilgili detayları anlattı. Polis, Özer'in işe gidiş geliş saatlerini bilen bir tanıdığı tarafından tuzağa düşürülmüş olabileceğinden şüphelendi ve normal davranmasını istedi, işadamını gizli bir şekilde sıkı korumaya aldı. Zanlılar işadamını 3 kez telefonla arayarak "parayı ne yaptın" diye sordu. İşadamı Özer, polisin talimatıyla zanlılara "Parayı hazırlıyorum. Merak etmeyin" diye oyalamaya başladı.





Operasyon düzenlendi

Gasp Büro dedektifleri yaptığı teknik takipde işadamını arıyan kişilerin kimliğini belirledi. Belirlenen kişilerin bağlantılarını incelemeye alan polis, tüm zanlıları tespit etti. Yapılan çalışmalarda zanlılarla irtibatlı olan kişinin işadamının işyerinde çalışan ve arada bir şoförlüğünü yapan Ümit A. olduğunu belirledi. Zanlıların adreslerini belirleyen polis, eldeki delillerin ardından operasyon düzenledi. Ümraniye ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Keşif yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Polisin yaptığı araştırmada şoför Ümit A.'nın paraya sıkıştığı için işi Hasan E.'ye (42) verdiği belirtildi. İşadamını sabah evden hangi araçla ve saat kaçta çıktığını şoför Ümit A.'dan öğrenen Hasan E ve ekibi, olaydan bir kaç gün önce keşif yaptıkları öğrenildi. Soruşturmanın ardından 13 kişi İstanbul Adliyesi'ne gönderildiEscort Bilgisayar'ın sahibi Halil İbrahim Özer fidye için kaçırıldı. 2 milyon dolar isteyen çete, 250 bin dolara Özer'i bıraktı. İşadamının şoförü çeteye bilgi sızdırmakla suçlanıyor

Escort Bilgisayar'ın sahibi ünlü işadamı Halil İbrahim Özer fidye için kaçırıldı. 2 milyon dolar isteyen silahlı çete üyeleri, 2.5 saat boyunca otobanda dolaştırdıkları işadamını 250 bin dolara serbest bıraktı. Olayla ilgili olarak Özer'in şoförünün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Kaçırılma olayı iddialara şöyle gerçekleşti:







MİNİBÜSLE YOL KESTİLER



- Emlak ofisi işleten Hasan E. ile Mustafa Y., Özer'in yanında çalışan, zaman zaman şoförlüğünü yapan Ümit A. ile iletişime geçti. 2 zanlı, borçlarından dolayı Ümit A.'yı da kaçırma planına dahil etti. Ümit A.'dan işadamı Özer'in eve gidiş-geliş saatlerini öğrenen şebeke, kaçıracakları güzergah üzerinde 15 gün boyunca talim yaptı. 9 zanlı 1 Mart sabahı harekete geçti. Üsküdar'daki işyerine giden Özer'in yolu 06.30 sıralarında Kemerburgaz'da bir minibüs ve iki otomobille kesildi.







KAR MASKELİ BASKIN



- Kar maskeleriyle minibüsten çıkan silahlı 5 kişi, Özer'i kendi araçlarına alıp, 2.5 saat otobanda dolaştırdı. 2 milyon dolardan başlayan fidye talebi 250 bin dolara kadar indi. Zanlılar, işadamı Özer'i 'Polise gidersen eşin ve çocukların ölür. Teslimat için bizde haber bekle' deyip Kadıköy'de bıraktı. Aracı da aynı adrese getirildi.







2 KEZ BULUŞMA AYARLANDI



- Halil İbrahim Özer, serbest kaldıktan sonra durumu Emniyet'e bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 1 ay boyunca şebekeye ilişkin teknik takip yürüttü. Zanlılarla 2 kez buluşmak için anlaşıldı ama çete işi sıkı tuttu, operasyonlar ertelendi. Önceki gün Ümraniye ve Üsküdar'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı.

- Sorgulanmak için Emniyet'e getirilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Şoför Ümit A. ile çetenin liderliği yaptıkları öne sürülen Hasan E. ve Mustafa Y.'nin de bulunduğu 13 kişi Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.



CİNAYETTEN SABIKASI VARMIŞ



- Zanlılar ifadelerinde iddiaları reddetti. Kaçırma planını yapmakla suçlanan isimlerden Hasan E.'nin, cinayetten sabıkasının bulunduğu öne sürüldü.







YILIN GİRİŞİMCİSİ SEÇİLMİŞTİ



'TÜRKİYE'NİN Bill Gates'i olarak tanınan Halil İbrahim Özer, 1993 yılında BEKOM A.Ş.'yi kurdu.1997'de Ekonomist Dergisi tarafından 'Yılın Girişimcisi' olarak seçildi. 2001 yılında Milli Produktive Merkezi'nin 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü. TÜSİAD yönetim kurulunda da görev aldı.