Atalar'ın yazmış olduğu Selindrella'ya tam olarak bu yüzden bayıldım. Nupera, Cuppa, Müzedechanga, Beymen Brasserie, Çiçek Pasajı gibi bizim yerlerimizde geçiyor roman. Bir nevi Sindrella masalı gerçekten! Dokunuşuyla hayatı değiştiren perinin yerini, teras katında yaşayan gay almış. Selin'in hayatını ve kız kardeşinin tasarım parçalarla dolu gardrobu sayesinde bütün kostümünü değiştiriyor. Ve masaldaki prensin yerine de muhteşem seksi kasıkları olup Porshe süren bir adam var. Kötü kalpli üvey annenin yerine "Aman bize uzak olsun!" dedirtecek cadılıkta bir ex-kaynana; sürekli Külkedisi'ne emirler yağdıran kız kardeşlerin ikisine bedel olacak kadar çok şey isteyip duran evlenmek üzere bir yakın arkadaş var.Selindrella'yı okurken resmen kahkahalar attım. Son zamanlarda hiçbir kitap beni bu kadar güldürmemişti. Briget Jones ile popülerleşip Sex and the City ile doruklara ulaşan bu tarzın Türkiye'deki başarılı öncüsü olan Ekin Atalar ile söyleşi yapma fırsatını da tabii ki kaçırmadım:Dramatik yazarlık okumamla ilgisi yok esasen. Duygularını pek iyi ifade edemeyen biriyim ben, bu konuda ciddi arızalarım var. Ben çok rahatsız hissederken kendimi, insanlar rahat olduğumu zanneder, çok mutlu olduğum bir anda, neyin var iyi misin diye sorarlar, bir de açıklamalar yaparım sürekli konuşurken. Bunu dedim ama aslında şunu demek istiyorum, yanlış anlamadın değil mi diye sorarım genelde. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum, yazmamın nedenlerinden biri bu. Açık ve net olabiliyorum yazarken.Bu soruyu daha önce de sordular. “Ağır edebiyat”ve “Chick-lit”birbirinden çok farklı değil mi, neden bu türe geçiş yaptınız diye. Sanki Nabokov’un tahtına oynuyordum da, birden yönümü değiştirip Marian Keyes’e diktim gözümü. Yok öyle bir şey. Ticari bir kaygıdan ötürü de yazmadım Selindrella’yı, okumak istediğim şeyi yazdım. Hala da öyle yapıyorum. Ben yazarken ve okurken eğleniyorsam okuyanlar da eğlenir. Ben hüzünleniyorsam, onlar da hüzünlenir. Önemli olan bu. Bir de sınırlamaları sevmiyorum. Yeniliklere ve sürprizlere açık olmak lazım. Chick-lit olmayan bir roman da yazdım mesela Selindrella’dan önce, belki o da yayınlanacak yakında.Aslında aynı disiplinin farklı kolları diyebiliriz. Bir dizi senaryosundan bahsediyorsak, mutlaka işin içinde bir ekip oluyor. Toplantılar yapılıyor, sinopsis çıkıyor, ardından tretman, son olarak diyalogların yazılmasıyla birlikte tam bir senaryoya dönüşüyor. Çok da özgür olunamıyor tabii. Belli bir akış var ve o akışın dışına çıkmıyoruz pek. Farklı kaygılar da giriyor işin içine. Yapımcının, kanalın ve zaman zaman seyircilerin farklı istekleri olabiliyor. Ona göre revizyonlar yapıyoruz. Roman bu anlamda çok farklı. Daha özgürsün her şeyden önce. Yapıyı, aksları, karakterlerin öykülerini istediğin gibi şekillendirebiliyorsun çünkü tek başınasın.Tamamen Sindrella’dan çıktı. Selin’in Külkedisi’nden dönüşme hikayesi yani. Öyle uzun uzun düşünmedim.Körpe zihinleri ilişkiler hakkındaki fikirlerimle zehirlemeyeyim şimdi ben. Ama şunu söyleyeyim, aşk nasıl bir şey biliyorum.Dokundurmuyorum aslında. Bütün karakterler heteroseksüel, araya iki tane de gay koyayım da çeşni olsun diye düşünmedim.Tabii ki muhteşem bir gardırobum var. Her gün önünde dikiliyorum, bugün hangi özel yapım Chanel elbisemi giysem, hangi Hermes çantamı taksam, hangi Louboutin ayakkabılarımı giysem diye düşünüyorum. Sonra en cafcaflı elbisemi giyiyorum, alıyorum Hermeslerimden birini, beş karış topuklu Louboutinlerimi giyiyorum, çıkıyorum İstinye Park yollarına. Yemekti, kahveydi, alışverişti derken akşam oluyor. Eh, akşamları da arkadaşlarla mutlaka Reina’ya gidiyoruz, çılgınlar gibi eğleniyoruz. Kışları Londra’da yazları Cannes’da takılıyoruz filan. O sırada uyanıyorum hep.Sıkılırım.Gizli mi bilmiyorum ama, Galatasaray’daki MOR’un sıkı takipçilerinden biriyim. Neredeyse haftada birkaç gün önünden geçiyorum, mutlaka durup vitrine bakıyorum. İnanılmaz güzel ve orjinal takılar yapıyorlar.Selindrella’nın devamı olacak. Adı da “Acilen Evlenmem Lazım.”Selin eski sevgilisinin evlenmek üzere olduğunu öğreniyor ve ondan önce evlenebilmek için kolları sıvıyor. Bu kadarını söyleyeyim şimdilik.Kitap tavsiye etmek biraz sıkıntılı bir şey aslında. Böyle sorunca insanın aklına pek bir şey gelmiyor. Yine de güneşlenirken, Candace Bushnell’in Carrie Günlükleri ve Marian Keyes’in The Brightest Star in the Sky’ı okunabilir. Sophie Kinsella sevenler için de Yirmiler Kızı iyi bir tercih olabilir. Tatile arabayla çıkacak olanlara, (otoyollardaki kaza oranı düşünüldüğünde) Philippe Aries’ın Batılının Ölüm Karşısında Tavırları’nı da tavsiye ederim ben, her şeye hazırlıklı olmakta fayda var.